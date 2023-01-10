Copernicus: 2022 - рекорд высоких температур

Отчёт, опубликованный службой Copernicus по изменению климата, подтверждает, что 2022 год войдет в историю из-за высоких температур. Выводы основаны на спутниковых данных и на анализе результатов метеонаблюдений, проводимых национальными службами погоды.

Мауро Факкини, глава отдела наблюдения за Землей в Европейской комиссии – Генеральное управление оборонной промышленности и космоса (DEFIS):

"Прошлый год был пятым самым теплым годом в мире и вторым самым теплым годом в Европе. 2022 год также был годом экстремальных климатических явлений и роста концентрации парниковых газов. Актуальность действий по борьбе с изменением климата как никогда важна".

Средняя температура Земли в 2022 году была на 1,2 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху. И это не единичный случай. По данным Copernicus, последние 8 лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений на нашей планете.

Что касается Европы, то не все её районы пострадали одинаково. Для большей части юга и запада континента это был самый теплый год за всю историю наблюдений. Для других - второй или третий.

Эти обстоятельства привели к сильной засухе и масштабным пожарам в таких странах, как Франция и Испания. Погибли люди, был нанесён огромный экономический и экологический ущерб. Вредные выбросы от лесных пожаров были самыми высокими за последние 15-20 лет.

Отчет Copernicus показывает, что концентрация парниковых газов в атмосфере продолжает расти. Уровень CO2 будет самым высоким за более чем 2 миллиона лет, а уровень метана — за более чем 800 000 лет.