Борьба с лесными пожарами в Европе

Огонь уничтожил свыше 2500 га леса в национальном парке Дадия в области Эврос, эксперты говорят об экологическом бедствии. На острове Лесбос, где лесной пожар бушует вблизи туристического курорта, в понедельник вынуждены были эвакуироваться жители двух поселков.

От экстремальной жары страдает Испания. В провинция Самора, где на прошлой недели свыше 30 тысяч га территорий сгорели, вновь полыхает лесной пожар. На севере страны в провинции Бургос пожарные пытаются спасти комплекс построек аббатства святого Доминика Силосского.

В итальянском регионе Умбрия лесные пожары возникли вблизи целого ряда населенных пунктов. Холмистая местность и узкие дороги усложнили пожарным работу. Итальянские СМИ со ссылкой на ассоциации сельхозпроизводителей "Кольдиретти" сообщают, что ущерб от засушливой погоды в стране может составить шесть миллиардов евро, при этом ВВП сельскохозяйственной отрасли рискует сократиться на 10%.

В природном парке Чешская Швейцария на севере Чехии лесной пожар, который накануне удалось взять под контроль, вновь разгорелся от сильных порывов ветра и перекинулся на территорию соседней Германии.

В Словении площадь крупнейшего в современной истории страны лесного пожара превысила 3500 га.