English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Борьба с лесными пожарами в Европе

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Лесной пожар в национальном парке в Чехии
Лесной пожар в национальном парке в Чехии   -   Авторское право  Hajek Vojtech/AP

Огонь уничтожил свыше 2500 га леса в национальном парке Дадия в области Эврос, эксперты говорят об экологическом бедствии. На острове Лесбос, где лесной пожар бушует вблизи туристического курорта, в понедельник вынуждены были эвакуироваться жители двух поселков.

От экстремальной жары страдает Испания. В провинция Самора, где на прошлой недели свыше 30 тысяч га территорий сгорели, вновь полыхает лесной пожар. На севере страны в провинции Бургос пожарные пытаются спасти комплекс построек аббатства святого Доминика Силосского. 

В итальянском регионе Умбрия лесные пожары возникли вблизи целого ряда населенных пунктов. Холмистая местность и узкие дороги усложнили пожарным работу. Итальянские СМИ со ссылкой на ассоциации сельхозпроизводителей "Кольдиретти" сообщают, что ущерб от засушливой погоды в стране может составить шесть миллиардов евро, при этом ВВП сельскохозяйственной отрасли рискует сократиться на 10%.

В природном парке Чешская Швейцария на севере Чехии лесной пожар, который накануне удалось взять под контроль, вновь разгорелся от сильных порывов ветра и перекинулся на территорию соседней Германии.

В Словении площадь крупнейшего в современной истории страны лесного пожара превысила 3500 га.