Европу снова накрыла экстремальная жара

Европу снова накрыла экстремальная жараКомментарии
Испанию и Португалию накрыла жара. Две страны Пиренейского полуостровастали первыми в Европе, кто столкнулся с этим исключительным по интенсивности и протяжённости метеорологическим явлением: дневные и ночные температуры будут бить рекорды в течение как минимум десяти дней.
В Мадриде столбики термометра приближается к 40 градусам по Цельсию; в Галисии, где действует "красное" предупреждение, в среду ожидаются 42 градуса.
В Португалии Национальная метеослужба прогнозирует 41 градус в Лиссабоне, расположенном на берегу реки, и 46 градусов в ряде других регионов.
Как отметили во Всемирной метеорологической организации, тепловые волны - прямое следствие изменения климата - стали накрывать Европу все чаще. Жара становится убийственной в прямом смысле слова: во Франции горят леса, в Италии тают и обрушиваются на туристов ледники, большинству стран ЕС грозит сильнейшая засуха.
Но во французской столице стараются об этом не думать, ведь у них есть "Парижский пляж".
В Великобритании Метеорологическое управление объявило "янтарное" предупреждение в преддверии экстремальной жары, которая начнётся в воскресенье. Тогда температура воздуха превысит 35 градусовна большей части Англии и Уэльса.
Компании по водоснабжению призвали британцев экономить каждую каплю воды, наливая в чайник ровно столько, сколько нужно для чашки чая.
Ожидается, что в ближайшие дни тепловая волна распространится на другие части Западной и Центральной Европы.