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мир

Европу снова накрыла экстремальная жара

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 Euronews
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Дневные температуры в Мадриде бьют рекорды, 12 июля 2022 г.
Дневные температуры в Мадриде бьют рекорды, 12 июля 2022 г.   -   Авторское право  Paul White/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Испанию и Португалию накрыла жара. Две страны Пиренейского полуостровастали первыми в Европе, кто столкнулся с этим исключительным по интенсивности и протяжённости метеорологическим явлением: дневные и ночные температуры будут бить рекорды в течение как минимум десяти дней.

В Мадриде столбики термометра приближается к 40 градусам по Цельсию; в Галисии, где действует "красное" предупреждение, в среду ожидаются 42 градуса.

В Португалии Национальная метеослужба прогнозирует 41 градус в Лиссабоне, расположенном на берегу реки, и 46 градусов в ряде других регионов.

Согласно статистической модели, которую мы используем для расчёта температур, в некоторых местах сегодня столбик термометра поднимется до 46 градусов при том, что национальный рекорд для Португалии - чуть выше 47 градусов. Не исключено, что он будет побит
Жоржу Понте
метеоролог

Как отметили во Всемирной метеорологической организации, тепловые волны - прямое следствие изменения климата - стали накрывать Европу все чаще. Жара становится убийственной в прямом смысле слова: во Франции горят леса, в Италии тают и обрушиваются на туристов ледники, большинству стран ЕС грозит сильнейшая засуха.

Но во французской столице стараются об этом не думать, ведь у них есть "Парижский пляж".

Очевидно, что здесь гораздо лучше, чем в центре города: есть тень, приятная атмосфера, люди приходят целыми семьями. Смотришь на пароходики, которые проплывают мимо, - в общем очень даже мило!
Солен Верселетто
студентка

В Великобритании Метеорологическое управление объявило "янтарное" предупреждение в преддверии экстремальной жары, которая начнётся в воскресенье. Тогда температура воздуха превысит 35 градусовна большей части Англии и Уэльса.

Компании по водоснабжению призвали британцев экономить каждую каплю воды, наливая в чайник ровно столько, сколько нужно для чашки чая.

Ожидается, что в ближайшие дни тепловая волна распространится на другие части Западной и Центральной Европы.