Засуха и рекордная жара затронули 60% ЕС и Великобритании

Во Францию начали прибывать пожарные команды и оборудование из шести стран ЕС, чтобы помочь в борьбе с крупными возгораниями, в первую очередь в департаменте Жиронда.

Пламя там с новой силой начало уничтожать леса - сожжено уже около 7,5 тысяч га. Более 10 тысяч человек эвакуированы. Большая часть страны изнемогает от жары, усугубляемой рекордной засухой.

Уже неделю c огнем в природном парке Серра-да-Эштрела в центральной Португалии борются около 1500 пожарных. За последние пять дней там сгорели более 10 000 гектаров растительности, что составляет 10% территории этого португальского объекта природного наследия, внесенного в список ЮНЕСКО.

Несмотря на значительный урон, это пока единственный действующий крупный очаг возгорания в материковой Португалии.

В Испании же лесные пожары затронули практически все автономные сообщества. Самая тяжелая ситуация сложилась в Галисии, где с начала лета уже сгорело более 22 тысяч г а угодий.

По данным Европейской информационной системы лесных пожаров, сезон 2022 года в Испании будет худшим за столетие.

В провинции Оренсе семь пожарных самолетов пытаются справиться с 5 действующими крупными возгораниями.

Согласно новому европейскому исследованию, засуха затрагивает около 60% территории ЕС и Великобритании, которая сопровождается рекордной жарой, вызванной, как уверяют эксперты, изменением климата.

Больше всего от экстремально высоких температур и засухи на туманном Альбионе страдает юго-запад Англии, где до конца недели объявлен желтый уровень опасности - уже к полудню столбики термометров там, как ожидается, превысят 30 градусов.

Накануне пожарные боролись с возгоранием сухой травы на острове Канви в графстве Эссекс, что в 60 км к востоку от Лондона.