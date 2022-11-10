COP27: бизнес предлагает технологии для экологии

Наряду с политикой и глобальными проблемами на Конференции ООН по климату в Шарм-эш-Шейхе обсуждают экологичные инновации. Представители бизнеса презентуют разработки, направленные на сокращение вредных выбросов. Швейцарская компания Climeworks, например, предлагает использовать её технологию извлечения углекислого газа из атмосферы:

«Теперь стало ясно, что для достижения целевых показателей по температурам, установленных в Парижском соглашении, мы должны действовать. Во-первых, нужно беспрецедентное сокращение выбросов. Но в дополнение к этому нам также необходимо использовать широкомасштабные технологии, способные удалять СO2 из атмосферы».

Участники таких презентаций в рамках Конференции по климату разбирают как достоинства, так и недостатки предложенных решений. Дискуссии вызвала, в том числе, идея сажать деревья для восстановления лесов. Директор по проблемам климата Forest Stewardship Council Пина Жерваси рекомендует более комплексный подход:

«Посадка деревьев, конечно, может стать хорошим решением для рынка и даже для экосистемы. Но вместе с тем посадка деревьев может быть лишь одним из решений. Другие же связаны с сохранением лесов, поддержанием экосистем в нынешнем виде и их защитой в перспективе.

Если говорить о восстановлении лесов, то, конечно, их надо восстанавливать. Надо делать так, чтобы пострадавшие леса были эффективны не только в производственном плане, но также с точки зрения экологии и общества».

Хотя такие дискуссии не оказывают прямого влияния на переговоры на международном уровне, важен их вклад в общие дебаты по климату, особенно на фоне заявлений о привлечении частного сектора к борьбе с глобальным потеплением.