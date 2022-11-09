Малые островные государства, страдающие от наиболее очевидных последствий изменения климата, настаивают на том, чтобы нефтяные гиганты платили за долгосрочный ущерб от глобального потепления и повышения уровня мирового океана.

Выступая на саммите COP27 в Египте, премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун заявил, что настало время заставить компании, добывающие ископаемое топливо, платить "глобальный углеродный налог" на их прибыль в качестве источника финансирования убытков и ущерба.

"Расточительные производители ископаемого топлива получают непомерные прибыли за счет человеческой цивилизации. Пока они получают прибыль, планета охвачена пламенем", - заявил Гастон Браун второй день всемирной климатической конференции в ходе серии выступлений глав государств и правительств.

Расточительные производители ископаемого топлива годами получали непомерные прибыли за счет человеческой цивилизации. Гастон Браун Премьер-министр Антигуа и Барбуды

Браун также отметил, что только за первую половину этого года шесть компаний, добывающих ископаемое топливо, получили прибыль в размере почти 70 миллиардов евро, "более чем достаточно, чтобы покрыть расходы, связанные с крупными климатическими убытками в развивающихся странах".

Идея введения налога на прибыль для финансирования убытков и ущерба была предложена Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в первый день климатической конференции.

"Те, кто внес наименьший вклад в климатический кризис, страдают от урагана, который раздули другие, - сказал Гутерриш. - Именно поэтому я прошу все правительства обложить налогом сверхприбыли компаний, добывающих ископаемое топливо".

За более щедрое финансирование климатических программ выступила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Неправительственные организации, выступающие за борьбу с глобальным потеплением, требуют от богатых стран с высоким уровнем атмосферных выбросов возместить ущерб, причинённый самым уязвимым территориям на планете.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил также, что деньги должны быть перенаправлены тем, кто борется с ростом цен на продовольствие и энергоносители, а также странам, столкнувшимся с потерями и ущербом, вызванными климатическим кризисом.

Коллективные действия по сокращению выбросов и борьбе с долгосрочными потерями

Выступая от имени Альянса малых островных государств (AOSIS), премьер-министр Антигуа и Барбуды призвал к прекращению субсидирования ископаемого топлива и коллективным действиям по сокращению вредных выбросов.

"Выделение финансирования для решения проблемы долгосрочного ущерба и подтверждение нашей приверженности к ограничению роста температур на Земле 1,5 градусами в условиях текущего энергетического кризиса - это ключевые факторы успеха саммита COP27", - отметил Гастон Браун.

Другие члены AOSIS, куда входят 39 островных государств, разбросанных по всему миру, поддержали Брауна в вопросе о несправедливости в отношении тех, кто находится "на переднем плане" климатического кризиса.

Наш вклад в разрушение планеты минимален. Но страдаем мы больше всех. Уовел Рамкалаван Президент Республики Сейшельские Острова

"Как и в случае других островных стран, наш вклад в разрушение планеты минимален, однако мы страдаем больше всех", - заявил президент Сейшельских островов Уовел Рамкалаван.

Он добавил, что выбросы углерода на Сейшельских островах очень низкие и очищаются мангровыми лесами и прибрежными водорослями. По словам Рамкалавана, это делает страну "нулевым вкладчиком в разрушение планеты".

"И все же наши острова исчезают, а наши побережья разрушаются".

В альянсе малых островных государств состоят 15 стран тихоокеанского бассейна, в том числе Папуа-Новая Гвинея, 16 стран Карибского бассейна, включая Кубу и Доминиканскую республику, и 8 стран из других морских регионов, в том числе расположенный на острове Сингапур.

Различные сценарии дальнейших выбросов углеводорода в атмосферу Земли показывают, что к концу XXI века повышение уровня мирового океана вероятно достигнет отметки 50 см за счёт таяния льдов Антарктиды и Гренландии. Это неизбежно приведёт к подтоплению низкорельефных прибрежных зон, в том числе в таких странах, как Нидерланды или Великобритания. Но наиболее пострадавшими окажутся островные государства с небольшой территорией и ограниченными ресурсами для борьбы с повышением уровня морей, такие как тихоокеанская республика Науру или разбросанные по Индийскому океану Мальдивы.