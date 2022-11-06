COP27: в Египте оценивают успехи в борьбе с глобальным потеплением

В Египте стартовала 27-я Конференция участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Делегации почти двухсот государств, как ожидается, обсудят в Шарм-эль-Шейхе выполнение обязательств по борьбе с глобальным потеплением.

Прогнозы ООН показывают, что пока приблизиться к заявленным в Парижском соглашении целям не удаётся. О важности мобилизации усилия для лучшей работы говорил на открытии конференции министр иностранных дел Египта Самех Шукри:

«Стоит отметить, что для эффективного выполнения обещаний и обязательств нам необходимо более эффективное и широкое участие всех заинтересованных сторон из числа негосударственных субъектов, чья роль не менее важна, чем роль государств. Речь идёт прежде всего о частном секторе».

Как сообщает министерство иностранных дел Египта, на конференции COP27 ожидают более 120 глав государств и правительств. Выступления многих из них запланированы на понедельник-вторник. К концу недели Шарм-эль-Шейх должен посетить президент США Джо Байден.