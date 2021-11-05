Повышение уровня моря: прощайте, Нью-Йорк и Роттердам?

Одной из самых больших угроз для городов всего мира является повышение уровня моря, вызванное расширением водного пространства при более высоких температурах и таянием ледяного покрова на северном и южном полюсах.

Андерс Леверманн, профессор климатической динамики Потсдамского института изучения климатических изменений, объяснил Euronews, почему к этому нужно относиться очень серьезно и как бороться с этой угрозой.

Андерс Леверманн, Потсдамский институт изучения климатических изменений:

_"Повышение уровня моря является знаковым следствием потепления климата, которое мы вызываем, сжигая нефть, газ и уголь. Но оно не единственное. Есть и другие последствия, гораздо более опасные для отдельного человека, а также для нашего образа жизни. Это, прежде всего, экстремальные погодные условия и смещение климатических зон. _

Повышение уровня моря напрямую влияет на наши карманы, на бюджет, которым располагают прибрежные города и который они теперь должны тратить на защиту климата. И это напрямую влияет на наше культурное наследие, на то, что мы оставим после себя как человечество в будущем.

Так же, как большие долгосрочные проблемы, такие как безработица, экономический рост и другие, которые серьезно рассматриваются в западных странах в течение многих десятилетий, уровень моря должен попасть именно в эту категорию.

_Если мы выполним Парижскую климатическую конвенцию, многие города на Земле, многие прибрежные города на Земле, смогут адаптироваться к повышению уровня моря. Это будет стоить дорого, но это станет возможным. Если мы не будем соблюдать Парижскую климатическую конвенцию, то на каждый дополнительный градус потепления мы получим еще два с половиной метра повышения уровня моря. _

Это означает, что если мы достигнем четырех градусов к концу столетия, то при сценарии "бизнес как обычно" это означает более 10 метров глобального повышения уровня моря в долгосрочной перспективе. А это значит, что нам придется попрощаться с такими прибрежными городами, как Нью-Йорк, Новый Орлеан, Роттердам и Гамбург".