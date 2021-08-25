Конец эры ископаемого топлива: какие страны уже запретили разведку и добычу?

После выхода одного из самых всеобъемлющих отчетов об изменении климата, когда-либо опубликованных, эксперты призывают полностью отказаться от ископаемого топлива.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что отчет МККЗР служит "сигналом тревоги для человечества".

Последние пять лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений с 1850 года, и чтобы остановить или, возможно, даже обратить вспять повышение температуры, мы должны вдвое сократить глобальные выбросы к 2030 году и достичь нулевого уровня к 2050 году.

"Этот отчет должен стать похоронным звоном для угля и ископаемого топлива, прежде чем они разрушат нашу планету", - сказал Гутерриш.

"Страны также должны прекратить все новые исследования и производство ископаемого топлива и перевести субсидии на ископаемое топливо в возобновляемые источники энергии".

Итак, какие страны уже лидируют по запретам на разведку и добычу ископаемого топлива?

6. Франция

В 2017 году парламент Франции принял закон, запрещающий добычу нефти и газа на всех ее территориях к 2040 году. Никакие новые разрешения на добычу ископаемого топлива не могут быть выданы, а существующие лицензии не могут быть продлены после установленного срока.

Запрет носит во многом символический характер, поскольку страна ежегодно добывает только эквивалент 815 000 тонн нефти - тот же объем добывается в Саудовской Аравии за считанные часы. Но законодатели надеялись, что это послужит импульсом для других, более крупных производителей ископаемого топлива, последовать их примеру.

5. Гренландия

Ранее в этом году недавно избранное правительство Гренландии во главе с социалистами поставило вопросы климата в центр своей политики. В качестве одного из первых шагов оно запретило все новые нефтеразведочные работы в июле, положив конец 50-летнему стремлению стать нефтедобывающей страной.

Несмотря на обширную историю использования ископаемого топлива, правительство заявляет, что сейчас "цена добычи слишком высока" как с экономической точки зрения, так и с точки зрения окружающей среды.

"Этот шаг был предпринят ради нашей природы, ради нашего рыболовства, ради нашей индустрии туризма и для того, чтобы сфокусировать наш бизнес на устойчивом потенциале".

4. Дания

В 2020 году Дания согласилась запретить новую разведку и прекратить добычу нефти и газа в Северном море к 2050 году. Это было частью усилий страны по достижению "климатической нейтральности" в ближайшие десятилетия, что включает в себя закон, обязывающий к 2030 году на 70% сократить уровень выбросов 1990 года.

"Теперь мы положим конец эре ископаемого топлива"

Это также вторая страна в Европе, которая установила дату полного прекращения добычи нефти и газа после Франции. Дания - один из крупнейших производителей на континенте с ежегодной добычей более 7000 тонн нефти.

"Теперь мы положим конец эре ископаемого топлива и проведем прямую линию между нашей деятельностью в Северном море и целью климатической нейтральности к 2050 году", - заявил в своем заявлении министр по климату Дэн Йоргенсен.

3. Белиз

Чтобы защитить свои хрупкие коралловые рифы, в 2018 году Белиз принял закон, запрещающий разведку и добычу нефти во всех своих водах.

Белизский Барьерный риф — второй по величине в мире после Австралии и служит домом для около 1400 различных видов морских обитателей. Разлив нефти здесь или в окружающих водах будет иметь катастрофические последствия для этой жизненно важной среды обитания и индустрии туризма, в которой задействована половина населения страны.

Хотя страна производила всего около 3000 баррелей нефти в день, это была победа как для разнообразной морской жизни, которую поддерживает риф, так и для экологических групп, которые лоббировали правительственный запрет с 2006 года.

2. Испания

Испания одобрила климатический закон в мае 2021 года, который положит конец производству ископаемого топлива на всех ее территориях к 2042 году.

С момента подписания постановление запрещает все новые разработки угля, газа и нефти, а также закрепляет в законе прекращение использование транспортных средств на ископаемом топливе к 2040 году и ставит цель вырабатывать 74% электроэнергии страны из возобновляемых источников энергии к 2030 году.

"В Испании действует климатический закон, цель которого — построить зеленое, устойчивое, справедливое и процветающее будущее для всех"

"Для планеты, для нашего будущего и для следующих поколений. С сегодняшнего дня в Испании действует климатический закон, цель которого — построить зеленое, устойчивое, справедливое и процветающее будущее для всех", — написал в "Твиттере" премьер-министр Педро Санчес после голосования в мае.

1. Ирландия

Ранее в этом году Ирландия приняла закон о запрете лицензий на новую разведку нефти и газа.

"Принятое сегодня решение о законодательном запрете на новую разведку и добычу нефти станет мощным сигналом", — заявил министр окружающей среды, климата и коммуникаций Имон Райан в своем заявлении.

"Сохраняя ископаемое топливо в земле, мы будем стимулировать переход на возобновляемые источники энергии и проложим путь к нулевому показателю к 2050 году".