Укладка "Северного потока – 2" завершена: последняя труба, под номером 200858, уже сварена и погружена в Балтийское море в водах Германии. Остаётся лишь соединить секции, идущие от Дании и от Германии.

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что трубопровод начнёт работать уже через несколько дней — несмотря на активное противодействие.

На этом фоне в понедельник цена газа на фьючерсном рынке Европы побила исторический максимум, превысив 650 долларов за тысячу кубометров.

"Поток" состоит из двух ниток по 1234 км каждая, они рассчитаны на поставку 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство началось в 2018 году.

Против СП-2 резко выступала Украина — в Киеве опасаются за судьбу транзита через свою территорию, — а также США, которые говорили об угрозе для энергетической безопасности ЕС. В Москве отвечали, что на самом деле таким образом Вашингтон пытается продавить поставки в Европу собственного газа.

Из-за американских санкций и угроз проект были вынуждены покинуть многие европейские компании. Строительство тормозилось и даже прерывалось, но страны ЕС — в первую очередь Германия — продолжали поддерживать "Северный поток – 2".