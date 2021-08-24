В Крапеце, болгарской деревне на берегу Черного моря, рыболовство – привычное дело, но летом местные жители рыбачат с аквалангом.
Мы вышли с ними в море вместе с Нелко Йордановым — он не только дайвер, но и руководитель инициативной группы, которая помогает устойчивому развитию местного рыболовства - при поддержке Евросоюза.
Венозные рапаны захватили черноморское дно
Рыболовство определяет местную экономику и культуру. Но в последнее время рыболовство здесь сильно изменилось – и причина этого таится не так глубоко.
Дно сплошь покрыто морскими улитками – венозными рапанами. Этот тихоокеанский хищник попал в Черное море полвека назад и расплодился, пожирая моллюсков, фильтрующих воду. Ученые забили тревогу, но рыбакам это на руку: короткий сезон ловли может обеспечить их годовой доход.
Рапаны распространились по всему Черному морю. Потепление, низкая соленость воды и отсутствие местных хищников помогли им стать одним из главных промысловых видов, вылавливаемых почти на пределе экологических норм - не только с небольших лодок, составляющих более 90% рыболовного флота Черного моря, но и с промышленных судов, таких как этот траулер, добывающий рапан для перерабатывающего завода в Варне.
Резкий рост популяций черноморских рапан в последние десятилетия привел к появлению многомиллионного рынка вылова и переработки. Каждый год Болгария, Румыния и другие прибрежные страны экспортируют сотни тонн замороженного мяса рапаны - в основном в Южную Корею и Японию.
Как не подорвать столь ценный ресурс?
Ограничения вылова в Чёрном море должны быть консенсусными. Поэтому ГКРС - региональная организация, регулирующая рыболовство - проводит беспрецедентное научное исследование популяций черноморских рапан.
Финансируемый ЕС проект BlackSea4Fish координирует работу ученых из Болгарии, Румынии, Турции, Грузии, России и Украины.
Научно обоснованное управление выловом поможет поддержать популяцию рапан и сберечь рабочие места в рыболовстве и переработке. Этот варненский завод, один из нескольких в Болгарии, производит замороженное мясо рапан в основном для азиатских рынков. На нем работают около 130 человек, в основном женщины.
Голубая экономика Черного моря сталкивается со многими проблемами - скромным набором промысловых видов, сложными метеоусловиями, незаконным и чрезмерным выловом. Но организация по управлению рыболовством ГКРС видит путь к устойчивому экономическому росту в морском фермерстве.
Черноморские мидии
Соседняя Румыния хорошо знакома с разведением рыбы, но выращивание мидий до сих было проблематичным - отсутствовали как правовые нормы, так и знания. Ситуацию меняет работа Демонстрационного центра аквакультуры (ADC) в Констанце.
Подтвердив, что румынские воды соответствуют стандартам ЕС в области аквакультуры, демонстрационный центр теперь консультирует и обучает предпринимателей, которые хотят начать свой бизнес по выращиванию моллюсков. Научиться придется многому - например, как проверять мидии на наличие патогенных бактерий.
Местный рыболов Матей Датку показал нам морской участок, где он готовится открыть ферму - совсем рядом с курортом, где у него свой рыбный ресторан. Матей рассчитывает, что при поддержке демонстрационного центра ферма поможет диверсифицировать его бизнес: через несколько месяцев эти веревки будут покрыты мидиями, готовыми к сбору.
Жизнеспособность черноморской аквакультуры демонстрируют десятки болгарских ферм. Собственные мидии - фирменное блюдо "Далбоки", приморского ресторана, открытого одним из пионеров болгарской морской аквакультуры Веселином Прокопьевым.
Моллюски - не самое привычное блюдо для жителей причерноморья, но их популярность растет. В среднем за год только в этом ресторане подают 650 тонн мидий - все они поступают с морской фермы, расположенной всего в нескольких сотнях метров.
От сбора рапан до выращивания мидий - новые черноморские отрасли помогают ответственно использовать природные ресурсы и при этом развивать экономику прибрежных стран.