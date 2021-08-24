В Крапеце, болгарской деревне на берегу Черного моря, рыболовство – привычное дело, но летом местные жители рыбачат с аквалангом.

Мы вышли с ними в море вместе с Нелко Йордановым — он не только дайвер, но и руководитель инициативной группы, которая помогает устойчивому развитию местного рыболовства - при поддержке Евросоюза.

Венозные рапаны захватили черноморское дно

Рыболовство определяет местную экономику и культуру. Но в последнее время рыболовство здесь сильно изменилось – и причина этого таится не так глубоко.

Дно сплошь покрыто морскими улитками – венозными рапанами. Этот тихоокеанский хищник попал в Черное море полвека назад и расплодился, пожирая моллюсков, фильтрующих воду. Ученые забили тревогу, но рыбакам это на руку: короткий сезон ловли может обеспечить их годовой доход.

Они выручают за рапан довольно хорошие деньги, около одного лева - 50 евроцентов за килограмм. А при хорошей погоде в среднем дайвер может собирать от 500 до 600 килограммов в день Нелко Йорданов менеджер FLAG Shabla-Kavarna-Balchik

Рапаны распространились по всему Черному морю. Потепление, низкая соленость воды и отсутствие местных хищников помогли им стать одним из главных промысловых видов, вылавливаемых почти на пределе экологических норм - не только с небольших лодок, составляющих более 90% рыболовного флота Черного моря, но и с промышленных судов, таких как этот траулер, добывающий рапан для перерабатывающего завода в Варне.

Резкий рост популяций черноморских рапан в последние десятилетия привел к появлению многомиллионного рынка вылова и переработки. Каждый год Болгария, Румыния и другие прибрежные страны экспортируют сотни тонн замороженного мяса рапаны - в основном в Южную Корею и Японию.

Как не подорвать столь ценный ресурс?

Ограничения вылова в Чёрном море должны быть консенсусными. Поэтому ГКРС - региональная организация, регулирующая рыболовство - проводит беспрецедентное научное исследование популяций черноморских рапан.

С одной стороны, это инвазивный вид, но с другой - это экономический ресурс. Поэтому мы считаем, что им должны совместно управлять Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземном море и страны Черного моря на основе всеобъемлющего подхода Елица Петрова директор Института рыбных ресурсов

Финансируемый ЕС проект BlackSea4Fish координирует работу ученых из Болгарии, Румынии, Турции, Грузии, России и Украины.

В ходе этого исследования впервые в истории черноморского рыболовства все шесть прибрежных стран согласовали свои научные методы — используют одно и то же стандартное снаряжение, тянут трал с равной скоростью равное время, одинаково собирают и обрабатывают образцы, одинаково анализируют данные и получают результаты. И теперь мы знаем, откуда пришли данные, как рапаны распространились, где обитают крупные особи, а где — молодь Хусейн Озбилгин координатор проекта BlackSea4Fish

Научно обоснованное управление выловом поможет поддержать популяцию рапан и сберечь рабочие места в рыболовстве и переработке. Этот варненский завод, один из нескольких в Болгарии, производит замороженное мясо рапан в основном для азиатских рынков. На нем работают около 130 человек, в основном женщины.

Голубая экономика Черного моря сталкивается со многими проблемами - скромным набором промысловых видов, сложными метеоусловиями, незаконным и чрезмерным выловом. Но организация по управлению рыболовством ГКРС видит путь к устойчивому экономическому росту в морском фермерстве.

Раньше к индустрии аквакультуры здесь относились немного скептически, но сейчас уже есть два демонстрационных центра аквакультуры, которые были созданы на Черном море - в Румынии, в Турции и еще один будет открыт в Болгарии. Они дадут рыболовам возможность разнообразить свою деятельность и расширить бизнес Константин Петров координатор по Черному морю ГКРС

Черноморские мидии

Соседняя Румыния хорошо знакома с разведением рыбы, но выращивание мидий до сих было проблематичным - отсутствовали как правовые нормы, так и знания. Ситуацию меняет работа Демонстрационного центра аквакультуры (ADC) в Констанце.

Подтвердив, что румынские воды соответствуют стандартам ЕС в области аквакультуры, демонстрационный центр теперь консультирует и обучает предпринимателей, которые хотят начать свой бизнес по выращиванию моллюсков. Научиться придется многому - например, как проверять мидии на наличие патогенных бактерий.

Местный рыболов Матей Датку показал нам морской участок, где он готовится открыть ферму - совсем рядом с курортом, где у него свой рыбный ресторан. Матей рассчитывает, что при поддержке демонстрационного центра ферма поможет диверсифицировать его бизнес: через несколько месяцев эти веревки будут покрыты мидиями, готовыми к сбору.

Жизнеспособность черноморской аквакультуры демонстрируют десятки болгарских ферм. Собственные мидии - фирменное блюдо "Далбоки", приморского ресторана, открытого одним из пионеров болгарской морской аквакультуры Веселином Прокопьевым.

Моллюски - не самое привычное блюдо для жителей причерноморья, но их популярность растет. В среднем за год только в этом ресторане подают 650 тонн мидий - все они поступают с морской фермы, расположенной всего в нескольких сотнях метров.

В прошлом Болгария редко видела в Черном море источник еды, но теперь я могу твердо сказать, что общественный интерес к морепродуктам огромен Веселин Прокопьев владелец фермы по выращиванию мидий и ресторана "Далбока"

От сбора рапан до выращивания мидий - новые черноморские отрасли помогают ответственно использовать природные ресурсы и при этом развивать экономику прибрежных стран.