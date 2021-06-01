Posidonia oceanica: на страже здоровья планеты

Под лазурными водами испанского острова Форментера скрывается один из самых сокровенных природных секретов. Известный своими потрясающими пляжами и лунными пейзажами, остров во многом обязан красотой траве Posidonia oceanica. Известное также как Нептун-трава, это необычное растение занимает сотни километров на дне Средиземного моря.

Эффективность древних

Один из древнейших организмов в мире, Posidonia oceanica существует уже около 100 тысяч лет.

Нептун-трава сохраняет морскую среду и борется с изменением климата. Всего один квадратный метр этого растения выделяет столько же кислорода, сколько гектар тропических лесов Амазонки.

В то же время Posidonia oceanica поглощает большое количество углекислого газа, используя его как основу для питания и роста: гектар плантации может поглотить столько же СО2, сколько 15 гектаров тропических лесов, говорится в опубликованном в марте докладе ЮНЕСКО. Он подготовлен Карлосом Дуарте, морским биологом из Университета короля Абдаллы в Саудовской Аравии.

Трава также помогает очищать загрязненные воды Средиземного моря, сохраняя пляжи Форментеры и других островов.

Однако, несмотря на законодательство Европейского союза по защите этого ценного экологического актива, он постоянно находится под угрозой из-за техногенного загрязнения, изменения климата и якорей роскошных яхт.

Борьба за Нептун-траву

Ману Сан Феликс, морской биолог, провел почти три десятилетия в борьбе за спасение Нептун-травы.

"В 1993 году я совершил свое первое погружение на Форментере, и Posidonia покорила меня", - рассказывает ученый в интервью Euronews.

Учены-биолог. Manu San Felix

"Это суперрастение, у него много предназначений. Морские луга создают экосистему, она действует как легкие Средиземноморья из-за большого количества кислорода, который выделяется. Это помогает очистить воду. Posidonia также поглощает большое количество углекислого газа, являясь домом для разных видов морской флоры и фауны, которые обитают внутри колоний травы".

Сан Феликс добавляет, что толщина лугов Posidonia помогает защитить побережье от волн и не дает живописным пляжам острова медленно смываться.

Несмотря на это, Нептун-трава сталкивается с реальной угрозой загрязнения и потепления моря. Эксперт рассказал, что почти 30% процентов Posidonia в Средиземноморье было уничтожено, ссылаясь на данные, опубликованные в 2015 году в журнале Nature. Исследование показало: каждый год уничтожается 1,5 процента морской травы, а с 1879 года было потеряно в общей сложности почти 29% морских плантаций.

Специальная директива Европейского союза о средах обитания объявила о протекторате 1120 лугов Posidonia по всему Средиземноморью.

Яхтам вход запрещен?

Тем не менее луга страдают: так, еще несколько лет назад на Форментеру или Ибицу приходило около 400 яхт, но сейчас их количество выросло до 4 тысяч. Воздействие велико.

Испанское правительство запретило владельцам судов бросать якорь в определенных районах у островов Балеарского архипелага.

"Их якоря могут уничтожить большие участки травы", - подтверждает Сан Феликс.

Он предложил простое и бесплатное решение - приложение для владельцев лодок. Posidonia Maps предупреждает, когда судно входит в район распространения морской травы. Бросать здесь якорь нельзя.

Приложение опирается на карту берегов вокруг Форментеры, острова, который каждое лето привлекает владельцев яхт. В этом сезоне Сан Феликс планирует выпустить еще одну карту, охватывающую воды вокруг всех Балеарских островов,. В планах - создание такой карты и для всего Средиземноморья.

Голубой углерод

Неслучайно: интерес к так называемому "голубому углероду" - феномену поглощения углекислоты океаническимиплантациями - растет.

В докладе ЮНЕСКО от марта этого года, говорится, что 33 миллиарда тонн углекислого газа - около трети мировых выбросов в 2019 году - "заперты" в голубых углеродных поглотителях планеты.

Подводные плантации Euronews

Их роль растет по мере увеличения частоты лесных пожаров, которые подрывают способность деревьев поглощать углекислый газ. Морские экосистемы устойчивее, пожары им не грозят, отмечают эксперты.

Сан Феликс надеется, что люди осознают важность Posidonia. "Хочу, чтобы они знали о том, сколько Нептун-травы было уничтожено, хочу, чтобы понимали: мы можем легко остановить уничтожение! Эта трава жизненно важна для морской среды", - говорит он.