Климатическая тайна морского дна

"Морской заговор" - популярный документальный фильм от Netflix, вышедший в начале этого года, ввел в обиход новые термины, связанные с браконьерством и избыточным промыслом.

Картину, кстати, подвергли критике за настоящий ливень фактов, цифр, статистики: неподготовленному зрителю воспринять это оказалось сложно. Мы приглашаем вас вместе спуститься на морское дно и разобраться, что означают траловый лов, избыточный промысел и прилов для наших морских ресурсов-

Как донный трал способствует глобальному потеплению?

В этом году было опубликовано первое в истории исследование по расчету углеродных издержек донного трала. Исследование "Защита Мирового океана в интересах биоразнообразия, продовольствия и климата" показало: при донном тралении выбрасывается столько же CO2, сколько выделяет вся авиационная промышленность.

Доктор Триша Этвуд, соавтор отчета, отмечает: "Дно океана является крупнейшим в мире хранилищем углерода. Если мы хотим остановить глобальное потепление, мы не должны трогать дно. Однако каждый день здесь ловят рыбу тралом, истощая подводное биоразнообразие, давая выход тысячелетним залежам углерода, что усугубляет изменение климата".

Исследование показало, что при донном тралении ежегодно образуется 1 гигатонна углерода. Что можно сделать, чтобы остановить процесс?

Страны с большой площадью вод, где происходит траловый промысел, могли бы устранить 90% риска нарушения углеродного баланса, защитив от трала всего 4% своих вод, пишут ученые.

"В этом исследовании мы впервые применили новый способ определения мест, которые - при условии их надежной защиты - позволят увеличить производство продуктов питания и сохранить морскую жизнь, сократив при этом выбросы углерода", - отмечает доктор Энрик Сала из Национального географического общества.

"Человечество и экономика только выиграют от более здорового океана, и мы сможем быстро реализовать эти преимущества, если страны будут работать вместе, чтобы защитить по крайней мере 30% океана к 2030 году".

Ключевые области для защиты морской среды

Используя алгоритм, исследователи определили, что если защитить хотя бы 30% океана, то биоразнообразие улучшится.

Чарльз Кловер, исполнительный директор Blue Marine Foundation, говорит, что такие исследования жизненно необходимы.

"Научные данные ясны: разрушительное рыболовство является самой большой угрозой для морской жизни, а также ускоряющегося изменение климата. Интересы европейских граждан в подавляющем большинстве случаев заключаются в защите биоразнообразия и борьбе с изменением климата, а не в защите корыстных интересов рыболовной отрасли. Пришло время принять меры по защите среды обитания морского дна - от Полярного круга до Средиземноморья".

Редкие сорта рыбы LOIC VENANCE/AFP

Прилов после донного траления

Прилов - этим термином называют совокупность морских обитателей, которые случайно попадают в сети траулеров вместе с целевой рыбой. Это происходит потому, что сети настолько огромны, что у представителей фауны порой не получается избежать попадания.

Большинство таких "чужаков", попавших в сети, выбрасываются обратно.

Улов. LOIC VENANCE/AFP

Масштабы ущерба, нанесенного отмели Доггер-банка донным тралением и промышленным рыболовством, проанализировали эксперты Blue Marine Foundation, Client Earth, Marine Conservation Society и WWF. Они пришли к выводу, что район, расположенный в 100 км от восточного побережья Англии, настолько серьезно пострадал, что должен стать "пробным камнем" для сохранения европейских морских охраняемых территорий.

Регион является хранилищем самого большого количества голубого углерода в британских водах - около 5,1 миллиона тонн в морском дне! Это эквивалентно 31 тысяче рейсов из Лондона в Сидней и обратно.

Великобритания, Нидерланды и Германия провели отдельное исследование. Выяснилось, что донное траление в районе Доггер-банка привело к тому, что теперь в морской среде преобладают беспозвоночные, а не исчезающие виды, такие как скат и атлантический палтус.

Три страны планируют объявить почти 189 тысяч квадратных километров Доггер-банка морской охраняемой зоной. Некоторые утверждают:закрытие районов для промысла вредит интересам рыболовства. Но худшим врагом успешного рыболовства является избыточный промысел, а не охраняемые территории, - утверждает доктор Сала.

Наблюдения показали: защита одного района увеличивает запасы рыбы в окружающих его водах. Потепление воды, снижение в ней содержания кислорода привели к значительному сокращению численности моллюска абалон на Доггер-банке в 2010 году.

Однако забота о моллюске в соседней охраняемой зоне позволило естественным образом пополнить запасы во всем регионе: течение пяти лет плотность улова там увеличилась на 90%.

Закрытие для траления вод вокруг островов Арран, Мэн, Ланди и Скомер также привело к значительному увеличению количества гребешков и омаров.

Запрет донного траления в определенных районах, таких как Доггер-Банка, может также сохранить более 80% мест обитания исчезающих морских видов, и в конечном итоге создать потенциал для увеличения улова более чем на 8 миллионов тонн.

Самое главное, это защитит существующие и будущие запасы углерода, тем самым помогая нам избежать климатической катастрофы.