Интернет гудит по поводу того, что Дональд Трамп не поцеловал жену Меланию на церемонии инаугурации в Вашингтоне. Ему просто не удалось прикоснуться губами к ее щеке из-за широких полей шляпы бренда Eric Javits.

Что скрывалось за этим - неуклюжесть немолодого уже мужчины, взволнованного моментом, или напряженность в браке, омраченном скандалами? Наблюдатели тут же вспомнили визит пары в Тель-Авив в мае 2017 года, когда Мелания буквально оттолкнула руку мужа. А в январе 2017 года, когда Трамп принимал присягу первого срока, в разгар церемонии он будто забыл о супруге, спеша подняться по ступеням Белого дома и поприветствовать Барака Обаму с женой. Мелания же шла одна...

Президентские поцелуи. Несколько примеров. AP, Shutterstock

В этом году 54-летняя миссис Трамп выбрала таинственный образ. Шляпа действительно скрыла ее лицо и как будто отгородила от окружающих, включая собственного мужа.

Первая леди США Мелания Трамп во время 60-й инаугурации президента США в Ротонде Капитолия США в Вашингтоне - понедельник, 20 января 2025 г. Saul Loeb/AP

Дизайн головного убора разработан Эриком Джевитсом, который признался: одеть первую леди стало для него величайшей честью. Дизайнер рассказал, что решение Мелании надеть именно такую шляпу отражает сдвиг в сторону консервативных ценностей. "Мое художественное образование дало возможность привнести гармонию в лицо, создавая формы шляп, которые льстят и подчеркивают любой тип лица", - отметил дизайнер. - В данном случае это было несложно, поскольку миссис Трамп обладает прекрасной структурой лица и замечательным чувством стиля".

Действительно, образ первой леди на торжествах этого года дышал консервативностью. Двубортное пальто от Adam Lippes тёмно-синего, почти черного цвета резко контрастировало с её нежным монохромным голубым нарядом от Ralph Lauren в 2017 году.

Смена президентов. Жены всегда рядом. AP Photo

"Традиция президентской инаугурации воплощает в себе красоту американской демократии, и сегодня нам выпала честь одеть нашу первую леди, миссис Меланию Трамп", - говорится в заявлении Липпеса. - Ее наряд создан лучшими мастерами Америки, и я очень горжусь тем, что могу показать такую работу всему миру". Правда, и Ralph Lauren не был забыт политическим бомондом. Этот модный дом выбрала для прощального образа уходящая первая леди Джилл Байден.

Трамп во время присяги, Библию держит Мелания. AP Photo

Сам президент Дональд Трамп не обошел вниманием вызвавшую огромный интерес шляпу своей жены. Он пошутил, что ее чуть не сдуло, когда супруги вышли на улицу проводить чету Байденов.