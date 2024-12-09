Ски-альпинистка Назрин Гарибова покоряет горы Шахдага в Азербайджане

Расположившись в районе Шахдага в Азербайджане, Назрин Гарибова воплощает в себе дух ски-альпинизма. Она родилась в Азербайджане, но выросла в США и вернулась в 2021 году, чтобы присоединиться к проекту «Транскавказская тропа».

В настоящее время она представляет Азербайджан в национальной команде по ски-альпинизму. Этот вид спорта сочетает в себе выносливость, мастерство и захватывающие дух пейзажи: спортсмены покоряют вершины в течение всего года.

При поддержке Федерации зимних видов спорта Азербайджана Назрин надеется вдохновить ещё больше девушек испытать свои возможности и открыть для себя захватывающую красоту альпинизма.