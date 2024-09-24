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Знакомьтесь с цифровой кочевницей в Стамбуле, на перекрёстке дорог мира

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Знакомьтесь с цифровой кочевницей в Стамбуле, на перекрёстке дорог мира
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Cinzia Rizzi
Опубликовано Последние обновления
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Вы в поиске подходящего для экспатов места? В этом выпуске Meet The Locals цифровая кочевница расскажет о жизни в древнем и одновременно современном Стамбуле.

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Мари Лоуренс называет Стамбул своим домом уже 11 лет и не собирается уезжать. Как создатель контента и консультант по цифровым технологиям, она считает этот город идеальным для совмещения работы и вдохновения.

Стамбул предлагает не только современные удобства, но и богатый исторический фон, вдохновляющий на творчество, и разнообразную культурную среду, обогащающую повседневную жизнь.

С новой визой для цифровых кочевников, выданной Турцией, город становится ещё более привлекательным направлением для тех, кто ищет баланс между работой и образом жизни в одном из самых динамичных городов мира.

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