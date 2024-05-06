Турецкий регион Денизли — рай для отдыхающих, любителей истории и оздоровления.

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На пересечении Эгейского моря, Центральной Анатолии и Средиземноморья в Турции находится место, идеальное для отдыха, оздоровления и погружения в историю. В этом выпуске ведущая Euronews Чинция Рицци исследует регион Денизли, начиная с Иераполиса — античного города-курорта.

Иераполис включен в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Он был основан во втором веке до нашей эры и полон исторических жемчужин. Среди них Некрополь с 1200 гробницами из известняка и мрамора, Римский театр, где в древности 15 000 человек могли посещать бои, и Плутонион, так называемые «врата в ад», который считается одним из величайших открытий 20-го века.

После погружения в прошлое благодаря этим памятникам, Чинция посещает «травертины Памуккале» — белые травертиновые террасы, наполненные водой, богатой минералами. Это было место, куда в античные времена ходили лечиться. Здесь террасы белоснежного цвета, но всего в нескольких километрах к северу в Карахаите горячие источники богаты железом, отчего окружающие их метаморфические горные породы поразительно красные. Мы узнаем секреты грязевых ванн в Карахаите и их преимущества для здоровья.

Наконец, мы посетим мастер-класс по анатолийской керамике, которая известна с древности, и поговорим с одной из художниц, которая помогла сохранить это культурное наследие.