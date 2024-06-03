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В Стамбуле много мест, где можно насладиться зеленью – от садов и лесов до островов

В Стамбуле много мест, где можно насладиться зеленью – от садов и лесов до островов
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Cinzia Rizzi
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Стамбул – синоним истории и культурных достопримечательностей, но здесь также есть прекрасные сады и леса, где можно насладиться природой в городе.

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Стамбул – это крупный мегаполис с огромным количеством знаменитых исторических и культурных достопримечательностей. Но у него есть и более спокойная грань, где можно затеряться на тропинках, окруженных зеленью, и оставить позади суету и шум. Наша ведущая Чинция Рицци отправляется в путешествие, чтобы познакомиться с ними.

Мы начнем с одного из самых зеленых мест нашего маршрута – Белградского леса. Это охраняемая территория площадью 5 500 гектаров, на которой растут дубы, буки и каштаны, и где можно совершать пешие, велосипедные и беговые прогулки.

В Стамбулетакже множество очаровательных садов, которые во время нашего визита преобразились к весне, придавшей им свежие жизненные силы. В парке Эмирган каждый апрель проходитФестиваль тюльпанов, а в парке Йылдыз есть прекрасный садовый комплекс, откуда открывается потрясающий панорамный вид на Босфор.

Для тех, кто хочет отдохнуть от городского шума, подойдут Принцевы острова. Это архипелаг из девяти островов в Мраморном море, находящийся всего в нескольких минутах на пароме от центра Стамбула. Чинция отправилась на Бююкаду – самый большой из островов, – где на историческом пирсе нас ждал свежий воздух.

Здесь запрещены автомобили с двигателями внутреннего сгорания, но вы можете исследовать его живописные улочки на электробусе, велосипеде или пешком. Прогуливаясь по тихим улочкам острова, вы словно оказываетесь в архитектурном музее под открытым небом, где можно увидеть здания разных эпох.

Затем Чинция взяла урок у кофейного мастера, который научил ее готовить традиционный турецкий кофе.

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Туризм Турция путешествия Стамбул, Турция