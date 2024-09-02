В этом выпуске Explore Türkiye мы посетим город, где жизнь течет неторопливо, проедемся на велосипеде по экологическим тропам и посмотрим на древние руины.

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Кёйджегиз — живописный турецкий городок в районе Дальян. Пять лет назад он присоединился к программе «Медленный город» (Cittaslow) — сети городов и деревень, которые поддерживают медленный темп жизни и стараются уберечь местные традиции от влияния глобализации.

Наша ведущая Чинция Рицци посетила этот регион, чтобы погрузиться в мир природы. Она взяла напрокат велосипед, чтобы проехать по некоторым экологическим тропам, общая протяженность которых составляет 740 км. Они созданы для развития экотуризма.

Затем она прыгнула в лодку и отправилась кататься по Дальянскому каналу, открыв для себя Каунос — древний город, датируемый 9 веком до нашей эры, который на протяжении многих лет населяли римляне, персы и родосцы. Это обязательная остановка для туристов, приезжающих в этот район. Здесь находятся гробницы, высеченные в скале, Акрополь и римский театр.

Продолжая прогулку по реке, Чинция посещает пляж Изтузу — один из известнейших пляжей на Эгейском море. Он также важен с экологической точки зрения, поскольку именно здесь откладывают яйца черепахи логерхеды, или же каретта-каретта.

Чинция знакомится с сотрудником черепашьего заповедника, расположенного на пляже, и узнает, какие меры принимаются для защиты этого исчезающего вида черепах, которые каждое лето приплывают на пляж Изтузу, чтобы размножаться и гнездиться.