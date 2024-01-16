В Лос-Анджелесе вручены премии "Эмми"

By Euronews

Телесериалы "Наследники", "Медведь" и "Грызня" стали обладателями премии "Эмми".

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Телевизионные сериалы "Наследники", "Медведь" и "Грызня" (каждый в своей категории) стали обладателями наград "Эмми". Торжественная церемония вручения премии прошла в Лос-Анджелесе. Сыгравшие в "Наследниках" Сара Снук и Киран Калкин признаны лучшими актрисой и актером драматического сериала.

Джесси Армстронг, продюсер сериала "Наследники": "Это сериал о семье, но он также о том, как односторонняя новостная политика переплетается с разделяющей политикой правого крыла. После четырех сезонов сатиры, как я понимаю, эту проблему мы уже решили".

"Медведь" признан лучшим комедийным сериалом. Сыгравшие в нем Джереми Аллен Уайт получил награду за лучшую мужскую роль, а Айо Эдебири и Эбон Мосс-Бакрак - призы за лучшие роли второго плана. Для Эдебири это уже третий приз за последние 10 дней. Ранее ей присудили "Золотой Глобус" и премию "Выбор критиков".

В категории "лучший мини-сериал" премию "Эмми" завоевала "Грызня" производства Netflix. Воплотившие на экране главных персонажей Стивен Ён и Эли Вонг получили призы за лучшие мужскую и женскую роль в мини-сериале.

Американская актриса Квинта Брансон из ситкома "Начальная школа Эбботт" получила премию "Эмми" в номинации "Лучшая женская роль в комедийном телесериале". На сцене Брансон не смогла сдержать слез.

Премия "Эмми" присуждена и британскому певцу Элтону Джону за телепрограмму Elton Live (прямую трансляцию последнего концерта музыканта в Северной Америке в рамках прощального тура). Элтон Джон не смог присутствовать на церемонии вручения "Эмми". Недавно он перенес операцию на колене.