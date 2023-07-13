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HBO доминирует в номинациях, но "Эмми" омрачена надвигающейся забастовкой голливудских актеров.

Сериалы HBO "Наследники", "Одни из нас" и "Белый лотос" стали лидерами по числу номинаций на международную телевизионную премию "Эмми". В этом году престижные награды будут вручены в 75-й раз.

Продукты HBO получили в общей сложности 74 номинации. Netflix лидирует среди стримеров со 103 номинациями, однако во многих ведущих категориях его результаты оказались скудными. Сериал "Корона" (The Crown) получил номинацию за лучшую драму, а Кристина Эпплгейт (Christina Applegate), вместе с Дженной Ортега (Jenna Ortega) из "Уэнсдэй", была номинирована на лучшую женскую роль второго плана в третьем и последнем сезоне комедийно-драматического сериала Netflix "Прощай навсегда". В категории мини-сериалов дела у Netflix обстояли лучше: "Монстр: История Джеффри Дамера" и "Грызня" получили по 13 номинаций.

Драма HBO "Наследники", рассказывающая о (крайне) неблагополучной медийной династии, вошла в историю тем, что три исполнителя главных ролей - Брайан Кокс, Джереми Стронг и Киран Калкин - впервые попали в категорию лучших актеров, а Сара Снук получила номинацию в группе актрис. Всего сериал получил 27 номинаций, включая ожидаемую "Лучшая драма".

В основной гонке драматических сериалов "Наследники" будет бороться с такими хитами HBO, как "Одни из нас", "Белый лотос", "Дом Дракона", а также "Андор", "Корона" и "Шершни".

В комедийном сегменте в борьбу снова вступают "Начальная школа Эббот", "Тед Лассо", "Барри", "Убийства в одном здании" и "Удивительная миссис Мейзел", а также три новых сериала: "Уэнсдэй", "Медведь" и "Быть присяжным".

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Актерский состав сериала HBO "Наследники" Getty Images

Какие сериалы лидируют по числу номинаций?

"Наследнки" - 27

"Одни из нас" - 24

"Белый лотос" - 23

"Тед Лассо" - 22

"Удивительная миссис Мейзел" - 14

"Медведь" - 13

"Грызня" - 13

"Монстр: История Джеффри Дамера" - 13

"Уэнсдэй" - 12

"Барри" - 11

Педро Паскаль и Белла Рамзи ("Одни из нас", HBO) Getty Images

Проблемы многообразия

Этот год был не самым удачным с точки зрения разнообразия на "Эмми": в главных номинациях доминировали сериалы с преимущественно белыми актерскими составами.

Педро Паскаль из сериала "Одни из нас", первый латиноамериканец, номинированный на главную роль в драме более чем за два десятилетия, стал единственным представителем меньшинств в номинации "драматический сериал".

Представительство было сильнее в комедийных категориях, где Дженна Ортега из сериала Netflix "Уэнсдэй" была номинирована на звание лучшей актрисы. Наибольшее разнообразие на "Эмми" продемонстрировали чернокожие актеры сериала ABC "Начальная школа Эббот". Его создательница Квинта Брансон была номинирована на лучшую женскую роль, а Шерил Ли Ральф и Джанел Джеймс - на лучшую женскую роль второго плана, как и Айо Эдебири за сериал "Медведь".

Забастовка, нависшая над Голливудом

В этом году подготовка к ежегодному мероприятию идет на фоне продолжающейся забастовки сценаристов и надвигающегося риска того, что к ним присоединятся актеры.

Возможность того, что индустрия будет ослаблена двумя забастовками, может омрачить радость номинантов и помешать церемонии, запланированной на 18 сентября на телеканале Fox.

Забастовка сценаристов, без которых не обходится ни одна церемония, длится уже десятую неделю, и пока конца ей не видно. Контракт профсоюза актеров с консорциумом студий, стриминговых сервисов и продюсерских компаний, которые их нанимают, истек. Забастовка актеров приведет к тому, что "Эмми" останется без основного актерского состава и может помешать проведению рекламных интервью и мероприятий.

Профсоюз утверждает, что стриминговые сервисы ведут нечестную игру в вопросах оплаты труда и теряют деньги от остаточных выплат. Кроме того, есть опасения, что все больше студий будут использовать искусственный интеллект в написании и производстве.

Номинации основных категорий в 2023 году:

Лучший драматический сериал

"Андор" (Disney+)

"Лучше звоните Солу" (AMC)

"Корона" (Netflix)

"Дом дракона" (HBO Max)

"Одни из нас" (HBO Max)

"Наследники" (HBO Max)

"Белый лотос" (HBO Max)

"Шершни" (Showtime)

Лучший комедийный сериал

"Начальная школа Эбботт" (ABC)

"Барри" (HBO Max)

"Медведь" (FX)

"Быть присяжным" (Amazon Freevee)

"Удивительная миссис Мейзел" (Prime Video)

"Убийства в одном здании" (Hulu)

"Тед Лассо" (Apple TV+)

"Уэнсдэй" (Netflix)

Лучший мини-сериал или телефильм

"Грызня" (Netflix)

"Монстр: История Джеффри Дамера" (Netflix)

"Дейзи Джонс и The Six" (Prime Video)

"Флейшман в беде" (FX)

"Оби-Ван Кеноби" (Disney+)

Ведущий актер в драматическом сериале

Джефф Бриджес - "Старик" (FX)

Брайан Кокс - "Наследники" (HBO Max)

Киран Калкин - "Наследники" (HBO Max)

Боб Оденкирк - "Лучше звоните Солу" (AMC)

Педро Паскаль - "Одни из нас" (HBO Max)

Джереми Стронг - "Наследники" (HBO Max)

Ведущая актриса в драматическом сериале

Шэрон Хорган - "Заговор сестер Гарви" (Apple TV+)

Мелани Лински - "Шершни" (Showtime)

Элизабет Мосс - "Рассказ служанки" (Hulu)

Белла Рамзи - "Одни из нас" (HBO Max)

Кери Рассел - "Дипломат" (Netflix)

Сара Снук - "Наследники" (HBO Max)

Ведущий актер в комедийном сериале

Билл Хейдер - "Барри" (HBO Max)

Джейсон Сигел - "Терапия" (Apple TV+)

Мартин Шорт - "Убийства в одном здании" (Hulu)

Джейсон Судейкис - "Тед Лассо" (Apple TV+)

Джереми Аллен Уайт - "Медведь" (FX)

Ведущая актриса в комедийном сериале

Кристина Эпплгейт - "Прощай навсегда" (Netflix)

Рэйчел Броснахан - "Удивительная миссис Мейзел" (Prime Video)

Квинта Брансон - "Начальная школа Эбботт" (ABC)

Наташа Лионн - "Покерфейс" (Peacock)

Дженна Ортега - "Уэнсдэй" (Netflix)

Ведущий актер в мини-сериале или телефильме

Тэрон Эджертон - "Черная птица" (Apple TV+)

Кумайл Нанджиани - "Добро пожаловать в Чиппендейлс" (Hulu)

Эван Питерс - "Монстр: История Джеффри Дамера" (Netflix)

Дэниел Рэдклифф - "Странный: История Эла Янковича" (Roku Channel)

Майкл Шеннон - "Джордж и Тэмми" (Showtime)

Стивен Ян - "Грызня" (Netflix)

Ведущая актриса в мини-сериале или телефильме

Лиззи Каплан - "Флейшман в беде" (FX)

Джессика Честейн - "Джордж и Тэмми" (Showtime)

Доминик Фишбэк - "Рой" (Prime Video)

Кэтрин Хан - "Прекрасные мелочи" (Hulu)

Райли Киф - "Дейзи Джонс и The Six" (Prime Video)

Али Вонг - "Грызня" (Netflix)

Актер второго плана в драматическом сериале

Ф. Мюррей Абрахам - "Белый лотос" (HBO Max)

Николас Браун - "Наследники" (HBO Max)

Майкл Империоли - "Белый лотос" (HBO Max)

Тео Джеймс - "Белый лотос" (HBO Max)

Мэттью МакФэдьен - "Наследники" (HBO Max)

Алан Рак - "Наследники" (HBO Max)

Уилл Шарп - "Белый лотос" (HBO Max)

Александр Скарсгорд - "Наследники" (HBO Max)

Актриса второго плана в драматическом сериале

Дженнифер Кулидж - "Белый лотос" (HBO Max)

Элизабет Дебики - "Корона" (Netflix)

Меганн Фэхи - "Белый лотос" (HBO Max)

Сабрина Импаччаторе - "Белый лотос" (HBO Max)

Обри Плаза - "Белый лотос" (HBO Max)

Рей Сихорн - "Лучше звоните Солу" (AMC)

Джей Смит-Кэмерон - "Наследники" (HBO Max)

Симона Табаско - "Белый лотос" (HBO Max)

Актер второго плана в комедийном сериале

Энтони Кэрриган - "Барри" (HBO Max)

Фил Данстер - "Тед Лассо" (Apple TV+)

Бретт Голдстайн - "Тед Лассо" (Apple TV+)

Джеймс Марсден - "Быть присяжным" (Amazon Freevee)

Эбон Мосс-Бахрах - "Медведь" (FX)

Тайлер Джеймс Уилльямс - "Начальная школа Эбботт" (ABC)

Генри Уинклер - "Барри" (HBO Max)

Актриса второго плана в комедийном сериале

Алекс Борштайн - "Удивительная миссис Мейзел" (Prime Video)

Айо Эдебири - "Медведь" (FX)

Джанель Джеймс - "Начальная школа Эбботт" (ABC)

Шерил Ли Ральф - "Начальная школа Эбботт" (ABC)

Джуно Темпл - "Тед Лассо" (Apple TV+)

Ханна Уоддингэм - "Тед Лассо" (Apple TV+)

Джессика Уильямс - "Терапия" (Apple TV+)

Актер второго плана в мини-сериале или телефильме

Мюррей Бартлетт - "Добро пожаловать в Чиппендейлс" (Hulu)

Пол Уолтер Хаузер - "Черная птица" (Apple TV+)

Ричард Дженкинс - "Монстр: История Джеффри Дамера" (Netflix)

Джозеф Ли - "Грызня" (Netflix)

Рэй Лиотта - "Черная птица" (Apple TV+)

Янг Мазино - "Грызня" (Netflix)

Джесси Племонс - "Любовь и смерть" (HBO Max)

Актриса второго мини-сериале или телефильме