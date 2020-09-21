Премия "Эмми": "Наследники", маски и дезинфекция

Дезинфицирующий гель, перчатки, маски - столь же обязательные сегодня акссесуары, как раньше изысканные ювелирные украшения и экстравагантные наряды. Американские телевизионщики отметили лучших по профессии, их премия называется "Эмми"

В главной по значимости номинации "Лучший драматический сериал" победили "Наследники".

Известная кинематографистка Реджина Кинг стала обладательницей статуэтки за лучшую актерскую работу в мини-сериале "Хранители".

Она призвала своих поклонников активно голосовать на грядущих выборах: "Нужно участвовать, нужно сделать так, чтобы вас голос услышали. Я даже исполнила в свое время роль руководительницы избирательной комиссии".

В номинации "Комедийный сериал" лучшим признали канадский телевизионный ситком "Шиттс Крик".

Лучшим актером в драматическом сериале был назван Джереми Стронг, игравший в "Наследниках".

А лучшим режиссером телеакадемики признали Андрия Париха, постановщика этого сериала.

И если раньше лауреаты произносили слова благодарности, то в пандемию ритуал изменился, и существенно, нужно было дезинфицировать конверты с именами победителей, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.