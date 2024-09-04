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"Mamma mia": Италия в шоке из-за карбонары в консервной банке

Карбонара в банке
Карбонара в банке Авторское право Heinz
Авторское право Heinz
By Jonny WalfiszEuronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Компания Heinz выпустила новый продукт - спагетти карбонара в жестяной банке. Реакция итальянцев не заставила себя ждать.

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Итальянцы переживают настоящее потрясение из-за оскорбления, как они считают, нанесенного их любимой "bella cucina".

Все дело в том, что американская компания Heinz, известная на весь мир своими кетчупом, супами, печеными бобами и сосисками, выпустила новый продукт - спагетти карбонара в жестяной банке. Новинка от Heinz появится в супермаркетах Великобритании в этом месяце по цене 2 фунта стерлингов (2,37 евро).

Компания представляет "пасту в сливочном соусе с панчеттой" как "идеальное решение для быстрого и сытного обеда дома". В Италии, где спагетти карбонара одно из самых почитаемых национальных блюд , новость вызвала бурную реакцию.

Кулинарные грехи по версии итальянцев

В беседе с The Times Алессандро Пиперо, шеф-повар ресторана Pipero в Риме, отмеченного звездами Мишлен, заявил, что новая консервированная паста настолько отвратительна, что равносильна "кошачьему корму".

Однако реакция итальянцев на "кулинарное преступление", не является чем-то новым. Посмотрите TikTok или другие социальные сети, и вы найдете множество гневных постов, касающихся неправильного приготовления карбонары.

Для истинного итальянца список кулинарных грехов безграничен. Самые страшные можно свести к трем: использование свинины, если только это не гуанчиале (перченая свиная щека), полученная от особой породы свиней, добавление чеснока и, что самое ужасное - сливок.

Традиционная карбонара (кроме листа базилика)
Традиционная карбонара (кроме листа базилика)Canva

Таким образом, Heinz совершает по меньшей мере две страшные ошибки: соус с панчеттой, плюс сливки. К этому добавился еще один проступок - само по себе консервирование карбонары.

Любой итальянский шеф-повар скажет вам, что в состав карбонары входят всего пять ингредиентов: паста (обычно спагетти или, как вариант, букатини), гуанчиале, сыр Пекорино Романо, яичные желтки и черный перец.

Однако некоторые считают, что итальянцы не должны быть столь консервативными. Согласно исследованиям, карбонара - не рецепт, высеченный в камне много веков назад. Это блюдо можно приготовить разными способами. Как отмечает профессор истории кулинарии Альберто Гранди, карбонаре на самом деле меньше века.

Одна из версий происхождения карбонары отсылает нас к 1944 году. Тогда молодой итальянский повар Ренато Гуаланди объединил несколько рецептов и приготовил ужин для солдат армии США, воспользовавшись тем, что у американцев был потрясающий бекон, вкусные сливки, немного сыра и толченые яичные желтки.

Карбонара
КарбонараCanva

Тайна карбонары

Самый старый из сохранившихся рецептов карбонары родом не из Италии. Он взят из чикагской поваренной книги 1952 года. В рецепте вместо "священного" гуанчиале используется бекон.

Тем не менее, итальянцы страстно защищают свое знаменитое блюдо. Они утверждают, что истинным предшественником карбонары является неаполитанская cacio e uova, паста, приготовленная с растопленным салом, взбитыми сырыми яйцами и сыром. Рецепт содержится в неаполитанской поваренной книге Ипполито Кавальканти 1839 года.

Итальянские издания, в частности, La Stampa, упоминают о карбонаре уже в 1950 году; часто как о римском блюде, популярном среди американских военных.

Кроме того, на протяжении многих лет в рецепт карбонары все же добавляли и убирали ингредиенты по своему усмотрению. Некоторые, как и историк Альберто Гранди, считают, что Италию, возможно, следует критиковать за подход к своему кулинарному и культурному наследию, поскольку время не стоит месте, и простая в приготовлении версия спагетти карбонара от Heinz вполне имеет право на существование.

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