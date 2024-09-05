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Скандал в Италии: министр признался в любовной связи с инфлюэнсером

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано
Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано Авторское право Andrew Medichini/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
Авторское право Andrew Medichini/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Министр культуры Дженнаро Санджулиано извинился перед коллегами и женой за внебрачную связь с Марией Розарией Бочча, которая в конце августа похвасталась, что стала советником министра по крупным мероприятиям.

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Настоящая мыльная опера в итальянском правительстве.

Министр культуры Дженнаро Санджулиано признался в любовной связи с инфлюэнсером Марией Розарией Бочча. И плюс ко всему, назначил ее своим советником на крупных мероприятиях, о чем та похвасталась в соцсетях.

Ожидаемо разразился скандал.

Санджулиано пришлось извиняться не только перед коллегами, но и перед женой. По его словам, связь с Бочча длилась больше года и в начале августа он положил ей конец.

"Первый человек, перед которым я должен извиниться и это исключительный человек, — это моя жена », — сказал он. «Я также прошу прощения у Джорджи Мелони, которая выразила мне доверие, несмотря на то неудобство, которое я доставил ей и правительству", — добавил он.

Дженнаро Санджулиано с женой на премьере оперы "Борис Годунов" в Ла Скала. Декабрь 2022 года
Дженнаро Санджулиано с женой на премьере оперы "Борис Годунов" в Ла Скала. Декабрь 2022 годаAntonio Calanni/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

В письме премьер-министру Джордже Мелони он заявил, что его новая пассия никогда не имела доступа к секретным материалам и то, что из бюджета на нее не было потрачено ни евро, при этом добавив, что готов уйти в отставку.

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