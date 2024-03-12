На выставке в Италии украли все экспонаты, ущерб оценивается в миллион евро

Скульптуры из золота и ювелирные украшения – всего 49 произведений абстрактного искусства – пропали из музея на озере Гарда.

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Десятки работ итальянского скульптора-абстракциониста XX века Умберто Мастроянни, выставленных в бывшей резиденции поэта Габриэле д'Аннунцио, были похищены на прошлой неделе, за день до закрытия экспозиции.

Украденные золотые статуэтки, кольца, браслеты, броши, подвески и другие литые изделия, созданные по восковой модели в период с 1950-х по 1990-е годы, оцениваются по меньшей мере в один миллион евро.

Знаменитый скульптор был дядей легенды экрана Марчелло Мастроянни.

7 марта работники музея обнаружили, что выставочные залы пусты. Расследование ведёт спецподразделение карабинеров по охране культурного наследия.

Выставка проходила в монументальном комплексе Vittoriale degli Italiani ("Храм побед итальянцев") – поместье с видом на озеро Гарда в Ломбардии, где с 1922 и до самой смерти в 1938 году жил Д'Аннунцио, поэт, авантюрист и один из политических соперников Муссолини в среде ультранационалистов.

В прессе Vittoriale degli Italiani нередко называют "фашистским луна-парком".

Глава парка-мемориала сообщил, что часть экспонатов уже возвращена. Вещи, принадлежавшие Д'Аннунцио, воры не тронули.