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Берлин: крупнейший в Европе поэтический фестиваль

палатка для поэтов на фестивале
палатка для поэтов на фестивале Авторское право Captura de tela
Авторское право Captura de tela
By Kristina Jovanovski
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В этом году организаторы уделяют внимание темам, которые «обычно» не получают должного внимания

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В Берлине в цирке-шапито открылся международный поэтический фетиваль. Он проводится уже 25-й год и считается крупнейшим событием такого рода в Европе.

В этом году орагнизаторы уделили особое внимание языкам и темам, которые, по их мнению, обычно не получают должного внимания. Так, поэты из Испании пишут на каталанском — заявляя, что ему грозит исчезновение.

Мирейя Касаньес, поэтесса:

«Поэзия выражает чувства на языке, который не является языком-гегемоном, не является частью основного европейского, культурного, исторического мышления. Но для нас каталанский язык имеет огромное значение».

Поднимают организаторы и вопросы гендерной идентичности поэтов. Ведь многие языки — например, немецкий — строго бинарны и не какждому позволяют выразить себя в должнйо мере.

Мэл Мануэл Ирмей, поэт:

«Это так странно, что мы все учили языки в школе, но меня никто никогда не учил говорить о себе. Явно что-то в языке для меня не подходило, и мне пришлось выражать себя через поэзию, и за рамками этой странной школьной традиции, которая мне ничем не помогла, поэтическое самовыражение оказалось очень полезным».

Фестиваль принимает поэзию в любое её форме — классическую декламацию, рэп, театр в стихах и многое другое. Произведения, благодаря аудиоинсталляциям, можно услышать по всему городу.

Кристина Йовановски, Euronews:

«На этот фестиваль в Берлине съезжаются более 150 поэтов со всего мира. И темы выступлений отражают это разнообразие: от американцев, рассуждающих о гомофобии в США, до украинских поэтов, рассказывающих о том, как война влияет на их жизнь».

Авторы надеются, что поэзия обеспечит более широкой европейской аудитории эмоциональную связь с их темами — а некоторых и вовсе познакомит с ними впервые.

Карла Марко, поэтесса:

«Поэзия — это не просто отдельные слова, это универсальный язык, и с его помощью мы пытаемся расширить возможности не только устного слова, но и образов, ритма, эффектов, чувств».

По традиции, Берлинский поэтический фестиваль — ещё и форум по обмену опытом с организаторами подобных мероприятий по всему миру.

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