Свинина на столе... Турецкий сериал теряет зрителей после резонансного ужина

Тарелки с маринованными оливками, чесноком, свининой, колбасой и солеными огурцами на деревянном блюде в ресторане Petasca Tasca в Сономе, Калифорния, 10 мая 2016 года.
Тарелки с маринованными оливками, чесноком, свининой, колбасой и солеными огурцами на деревянном блюде в ресторане Petasca Tasca в Сономе, Калифорния, 10 мая 2016 года. Авторское право  Liz Hafalia/San Francisco Chronicle via AP
By Ekbal Zein & يورونيوز و الصحافة التركية
По мнению некоторых наблюдателей, дело не в самой подаче свинины, а в контексте и диалогах, сопровождающих сцену.

Рейтинги турецкого драматического сериала "Под одним дождем" резко упали после того, как резонансная сцена ужина со свининой, поданной консервативной мусульманской семье, вызвала широкую критику в интернете.

Споры разгорелись после того, как во втором эпизоде персонаж по имени Тулин, которую играет актриса Мине Чайыроглу, подала мусульманской семье на ужин блюдо, описанное как "жареная свинина с морковью".

Эта сцена возмутила поклонников, которые посчитали ее "провокационной" и "оторванной от реальности", а также увидели в ней скорее усиление поляризации, чем развитие сюжета в стране, где проживает около 85 миллионов мусульман.

По мнению некоторых наблюдателей, дело было не в самой подаче "свинины", а в контексте и диалогах, сопровождавших эту сцену, поскольку члены мусульманской семьи демонстрировали признаки удивления во время подачи блюда, а такие фразы, как: "Свинья?", "Невежливо!", "Это неуважительно" и "Даже христианская невеста более уважительна, чем ты". По мнению зрителей, эти реплики использовались не для углубления многогранности персонажей, а скорее как инструменты для провоцирования реакций и воздействия на зрителей, как будто эти фразы были призваны создать напряжение.

35-процентное падение

Статистика показала, что количество зрителей третьего эпизода упало на 35% по сравнению с предыдущей неделей, при этом первый и второй эпизоды также продемонстрировали снижение по сравнению с возложенными на успех сериала ожиданиями. Первый эпизод привлек около 2,5 миллионов зрителей, а второй — всего 2,1 миллиона. Согласно сообщениям, после выхода скандального эпизода сериал занял последнее место во всех трех основных категориях.

Перенос шоу в надежде вернуть зрителей

Перед лицом такого спада руководство национального вещателя ATV поспешило пересмотреть время выхода сериала в эфир, учитывая сильную конкуренцию со стороны других программ, выходящих в это же время.

Было официально объявлено, что начиная с четвертого эпизода, "Под одним дождем" будет перенесен на вечер воскресенья, чтобы восстановить обороты и привлечь более широкую аудиторию.

Сериал рассказывает о Розе, правозащитнице, которая принимает участие в демонстрации в поддержку Газы в Лондоне, после чего ее жизнь начинает кардинально меняться.

Роза серьезно заболевает и вынуждена вернуться в Стамбул, где встречает Али, молодого человека, с которым познакомилась на той же демонстрации. Они быстро влюбляются друг в друга, но эта любовь оборачивается глубоким кризисом, который заставляет обоих принимать судьбоносные решения.

Сериал, в котором снялись самые известные звезды турецкой драмы, в том числе Хюлья Авшар, Дениз Угур, Левент Ульген и Фикрет Кюшкан, в настоящее время проходит сложный этап тестирования после кризиса, что напрямую повлияло на его траекторию и рейтинги.

