Теории заговора, обвинения в адрес Байдена, "постановка": знаменитости делятся мыслями по поводу покушения на бывшего президента США. Одни выражают ему поддержку, другие сетуют на то, что теперь исход выборов предрешён.

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Покушение на Дональда Трампа во время субботнего предвыборного митинга в Пенсильвании вызвало бурную реакцию в соцсетях, в том числе - публичных людей и знаменитостей.

Бывший президент США и предполагаемый кандидат на пост главы государства от партии республиканцев получил ранение уха во время стрельбы, которую устроил, по версии следствия, 20-летний юноша. В ФБР подтвердило, что расценивает это как "покушение на убийство". Погиб присутствовавший на митинге 50-летний пожарный.

На следующий день Трамп поблагодарил американцев за поддержку и призвал их к единению. Позже он заявил, что отправится в Милуоки на Национальный съезд Республиканской партии.

В своём микроблоге на сайте Х Илон Маск поделился видео со стрельбой, сопроводив его фразой: "Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его скорейшее выздоровление".

Поделились своей реакцией на новость и звёзды шоу-бизнеса: рэпер 50 Cent опубликовал фрагмент клипа на свою песню "Many Men (Wish Death)" вместе с фотографией Трампа, стоящего с поднятым вверх кулаком и брызгами крови на лице. "Мне знакома эта атмосфера, - написал он, добавив: Теперь мы все в беде!"

Слова песни включают: "Многие люди желают мне смерти. Кровь в моих глазах". Позже пост был удалён.

Затем на его странице появилась обложка его дебютного альбома 2003 года "Get Rich Or Die Tryin" с лицом Трампа вместо лица самого исполнителя.

"Трампа подстрелили, и теперь я в тренде", - написал он.

Рок-музыкант Кид Рок, ярый сторонник экс-президента и ультраправого движения, выложил в Instagram видео, на котором он выкрикивает: "Если вы имеете (неценз.) Трампа, то вы имеете меня".

Вот ещё реакции на это событие:

Рэпер Soulja Boy перепостил видео со стрельбой, написав: "Не может быть, чтобы в Трампа взяли и выстрелили!"

"Как можно увернуться от всех этих пуль?" - задался вопросом рэпер M.I.A.

"Будет забавно, если это один из тех околосмертных трансформационных опытов, который ведёт к прозрению".

"Есть сильное предчувствие, что стрелявший в Трампа - путешествующий во времени", - написал комик Фрэнки Бойл.

"Выборы закончились", - написал рэпер JPEGMAFIA. Его мнение поддержала политический комментатор и телеведущая Кэндис Оуэнс: "Нет слов. Дональд Трамп - президент Соединённых Штатов. Эти выборы завершены".

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Такая реакция вполне ожидаема, говорят аналитики. Но, судя по высказываниям многих других публичных и непубличных людей, покушение на бывшего президента, вероятно, повлияло на тех, кто до этого не занимал ничью позицию.

Немаловажно и то, что многие сторонники Трампа возложили вину за произошедшее на Демократическую партию. По их мнению, Джо Байден выставляет Трампа как автократа, представляющего угрозу для демократии.

После стрельбы многие ресурсы ультраправого толка пестрели утверждениями о том, что нападавшего вдохновлялся риторикой левых. Некоторые комментаторы даже выдвигали необоснованные теории заговора, например, о том, что покушение организовало так называемое "глубинное государство" - американский истеблишмент внутри правительства.

"Не думайте, что это будет последняя попытка убить Трампа. У "глубинного государства" и правда нет другого выбора", - заявил один из пользователей протрамповского сайта Patriots.Win. "Нужно объявить военное положение, чтобы привести страну в порядок", - написал другой.

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Один из пользователей потребовал провести чистки в федеральном правительстве, подкрепив свои рассуждения фразой: "Либо мы, либо они".

Президент Джо Байден в воскресеньепризвал американцев отказаться от политического насилия и преодолевать разногласия мирным путём, заявив, что предстоящие президентские выборы станут "временем испытаний" после покушения на убийство.

Глава Белого дома сказал, что политические страсти могут быть накалены, но "никогда нельзя опускаться до насилия".

"В Америке нет места насилию такого рода, никакому насилию. Никогда. И точка. Без исключений. Мы не можем допустить, чтобы насилие стало нормой".

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Байден пообещал провести "тщательное и быстрое" расследование случившегося и попросил общественность не делать "предположений" о мотивах или связях стрелка, а дождаться итогов следствия.