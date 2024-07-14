Дональд Трамп ранен на предвыборном митинге: полиция расследует дело как "попытку убийства"

Кандидат в президенты США Дональд Трамп получил ранение на предвыборном митинге в Пенсильвании в ходе предполагаемого покушения. Погиб один из участников митинга, еще двое были ранены. Предполагаемый стрелок убит.
Дональда Трампа спешно эвакуировали со сцены на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, после того, как в толпе прозвучали выстрелы.
Политик показывал диаграмму количества нелегальных пересечений границы, когда послышались громкие хлопки.
Было видно, как Трамп протянул правую руку к шее, после чего быстро нырнул за трибуну и его окружили сотрудники охраны. После этого кандидата в президенты увели со сцены, причем правая часть его лица была залита кровью. Покидая место происшествия, Трамп поднял вверх сжатый кулак.
Политика доставили в больницу, после чего он прокомментировал случившееся в своей соцсети Truth Social.
В полиции заявили, что в результате стрельбы погиб один человек, еще двое, помимо Трампа, получили серьезные ранения. Убит и предполагаемый стрелок, об этом сообщили американские телеканалы со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Действующий президент США Джо Байден так прокомментировал произошедшее:
"Я рад слышать, что он в безопасности и у него все хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге, пока мы ждем дальнейшей информации", - заявил Байден. Он также выразил благодарность Секретной службе и добавил, что "в Америке нет места такому насилию".
Американские политики из Республиканской и демократической партий выступают с заявлениями в поддержку Трампа и с осуждением политического насилия.
Иностранные политики также высказываются в поддержку Трампа.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "шокирован" очевидным нападением на президента Трампа и молится за его безопасность и скорейшее выздоровление.
Венгерский премьер Виктор Орбан написал в соцсети Х, что его мысли и молитвы в этом мрачный час с "президентом Трампом".
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пожелала Трампу скорейшего выздоровления и выразила надежду, что в ближайшие месяцы предвыборной кампании диалог и ответственность возобладают над ненавистью и насилием.