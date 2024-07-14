Дональд Трамп ранен на предвыборном митинге: полиция расследует дело как "попытку убийства"

By euronews

Кандидат в президенты США Дональд Трамп получил ранение на предвыборном митинге в Пенсильвании в ходе предполагаемого покушения. Погиб один из участников митинга, еще двое были ранены. Предполагаемый стрелок убит.

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Дональда Трампа спешно эвакуировали со сцены на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, после того, как в толпе прозвучали выстрелы.

Политик показывал диаграмму количества нелегальных пересечений границы, когда послышались громкие хлопки.

Было видно, как Трамп протянул правую руку к шее, после чего быстро нырнул за трибуну и его окружили сотрудники охраны. После этого кандидата в президенты увели со сцены, причем правая часть его лица была залита кровью. Покидая место происшествия, Трамп поднял вверх сжатый кулак.

Дональд Трамп покидает сцену Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Политика доставили в больницу, после чего он прокомментировал случившееся в своей соцсети Truth Social.

"Я хочу поблагодарить Секретную службу США и все правоохранительные органы за их быструю реакцию на стрельбу, которая только что произошла в Батлере, штат Пенсильвания. Самое главное, я хочу выразить соболезнования семье погибшего на митинге человека, а также семье еще одного человека, который получил тяжелые ранения. Невероятно, что такое может произойти в нашей стране.



На данный момент о стрелке, который сейчас мертв, ничего не известно. Пуля, которую в меня выпустили, пробила верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит. БОЖЕ, ХРАНИ АМЕРИКУ!" Дональд Трамп кандидат в президенты США

В полиции заявили, что в результате стрельбы погиб один человек, еще двое, помимо Трампа, получили серьезные ранения. Убит и предполагаемый стрелок, об этом сообщили американские телеканалы со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Действующий президент США Джо Байден так прокомментировал произошедшее:

"Я рад слышать, что он в безопасности и у него все хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге, пока мы ждем дальнейшей информации", - заявил Байден. Он также выразил благодарность Секретной службе и добавил, что "в Америке нет места такому насилию".

Американские политики из Республиканской и демократической партий выступают с заявлениями в поддержку Трампа и с осуждением политического насилия.

Иностранные политики также высказываются в поддержку Трампа.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "шокирован" очевидным нападением на президента Трампа и молится за его безопасность и скорейшее выздоровление.

Венгерский премьер Виктор Орбан написал в соцсети Х, что его мысли и молитвы в этом мрачный час с "президентом Трампом".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пожелала Трампу скорейшего выздоровления и выразила надежду, что в ближайшие месяцы предвыборной кампании диалог и ответственность возобладают над ненавистью и насилием.