Покушение на Дональда Трампа: "это было чудо"

By euronews

Экс-президент США Дональд Трамп "в порядке" после покушения на него на предвыборном ралли в Пенсильвании. Джо Байден заявляет, что в Америке нет места такому насилию.

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"Это было настоящее чудо". Так Борис Джонсон прокомментировал неудачную попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, произошедшую в ходе его предвыборного ралли в Пенсильвании.

Трамп выступал перед своими сторонниками на сцене, однако в какой-то момент послышались выстрелы. Политика быстро прикрыли сотрудники Секретной службы, а сам предполагаемый стрелок, как стало известно позже, был немедленно ликвидирован снайпером.

У Трампа, как сообщил он сам, была прострелена верхняя часть уха. При этом один из посетителей ралли был убит, еще двое получили серьезные ранения. Один из очевидцев говорит, что стрелок совершенно не скрывался.

Грег Смит, очевидец: "Мы говорим: "Эй, мужик, там парень на крыше с винтовкой". А полиция реагировала примерно так: "А? Что?" Как будто они не знали, что происходит. Мы говорим, посмотри туда, на крышу. Мы можем видеть его отсюда. Мы видим, как он ползет. А дальше я уже думаю про себя, почему Трамп до сих пор выступает. Почему они не убрали его со сцены? Я стою там, показывая на него, уже 2-3 минуты. Секретная служба смотрит на нас с крыши сарая. Я показываю на крышу, просто стою вот так. И в следующее мгновение раздалось пять выстрелов".

В предвыборном штабе Трампа заявили, что у него "все в порядке". Сам экс-президент выразил соболезнования семье погибшего и раненых. Позже стало известно, что предполагаемого стрелка звали Томас Мэтью Крукс, ему было 20 лет и он был местным жителем. В ФБР также заявили, что, по их мнению, нападавший действовал в одиночку. Президент Джо Байден решительно осудил попытку убийства своего политического оппонента.

"Послушайте, в Америке нет места такому насилию. Это плохо, это больно. Это одна из причин, почему мы должны объединить эту страну. Мы не можем допустить, чтобы это произошло. Мы не можем быть такими. Мы не можем мириться с этим".

Нападение осудили и спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон, и спикер Сената, демократ Чак Шумер. В поддержку Трампа высказались ведущие представители обеих партий, включая бывших президентов Барака Обаму и Джорджа Буша.

Между тем, некоторые однопартийцы Трампа уже возлагают вину за покушение на экс-президента на Демократическую партию и лично Джо Байдена.

Член Палаты представителей Майк Коллинз, известный провокационными заявлениями в соцсетях, написал что "окружной прокурор-республиканец в округе Батлер, штат Пенсильвания, должен немедленно предъявить обвинения Джозефу Р. Байдену в подстрекательстве к убийству". Он цитирует пожелание Байдена "поставить Трампа под прицел".

Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс и потенциальный кандидат на позицию вице-президента написал, что насилие было "не просто каким-то изолированным инцидентом. Центральный посыл кампании Байдена заключается в том, что президент Дональд Трамп - авторитарный фашист, которого необходимо остановить любой ценой. Эта риторика привела непосредственно к покушению на президента Трампа".