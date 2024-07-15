Байден: "Политическая риторика накалилась, пора остыть"

Президент США выступил с обращением к нации, в котором осудил покушение на Дональда Трампа. Ряд политиков обвинили Джо Байдена в подстрекательстве к насилию из-за его призывов "остановить Трампа любой ценой".

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"Мы не можем допустить, чтобы насилие стало нормой", - такие слова прозвучали из уст президента США во время обращения к нации. Джо Байден выступил с ним по телевидению после того, как на его потенциального соперника в борьбе за президентский пост на грядущих выборах - Дональда Трампа - было совершено покушение.

"Политическая риторика этой страны накалилась. Пора остыть", - добавил глава Белого дома.

Припомнив также захват Капитолия в 2021 году и недавние атаки на членов Конгресса и избиркомов, Байден заявил: “В Америке нет места такого рода насилию или любому другому насилию, никогда", уточнив, что политика - это "место для дебатов", а не "поле боя или арена для убийств". "Мы преодолеваем разногласия возле урн для голосования, именно так, а не при помощи пуль", - добавил он.

"Токсичный климат" в американской политике

Впрочем, ряд республиканцев считают ответственным за произошедшее на митинге в Пенсильвании именно Байдена. Они убеждены: воинственная риторика лидера демократов в отношении Трампа и стремление "остановить его любой ценой" и привела к повышению градуса насилия. Звучат даже обвинения в подстрекательстве к убийству.

Например - от одного из потенциальных кандидатов в вице-президенты, сенатора-республиканца Джеймса Дэвида Вэнса. Он написал в своих социальных сетях, что именно высказывания Байдена о Трампе “напрямую привели" к покушению на убийство.

А спикер Палаты представителей Майк Джонсон припомнил Байдену недавний телефонный разговор со спонсорами демпартии, в котором лидер демократов сказал: “Пришло время поразить Трампа в самое яблочко”. Джонсон также попросил политиков снизить "градус противостояния”.

"Мы должны сплотиться как единая нация, чтобы продемонстрировать, кем мы являемся", - сказал Джо Байден в воскресном обращении, призвав соотечественников к единству, как это делал и сам Дональда Трамп после инцидента.

Бывший президент США тем временем отправился в Милуоки, где стартует съезд республиканцев. Там, как сообщается, усилены меры безопасности. Известно, что Трамп полностью переписал свою речь, с которой должен выступить перед однопартийцами, сосредоточившись больше на идее сплочения нации, а не политике оппонента.