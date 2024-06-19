Великобритания: арестованы активисты движения "Остановите нефть" после порчи Стоунхенджа

Участники акции "Остановите нефть" облили Стоунхендж оранжевым цветом в канун летнего солнцестояния, требуя от следующего правительства законодательно отказаться от ископаемого топлива к 2030 году.

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Полиция Великобритании арестовала двух активистов экологического движения после того, как был облит оранжевой краской Стоунхендж, знаменитый доисторический объект Всемирного наследия ЮНЕСКО на юго-западе Англии.

Представители Just Stop Oil заявили, что пара ее активистов: 21-летняя Нив Линч и 73-летний Раджан Найду - "украсили Стоунхендж оранжевой порошковой краской", чтобы потребовать от следующего правительства Великобритании законодательно закрепить обязательство отказаться от ископаемого топлива к 2030 году.

Кадры были опубликованы в социальных сетях, и участники группы заявили, что использовали "оранжевую кукурузную муку", так что она "скоро смоется дождем".

Полиция Уилтшира заявила, что "арестовала двух человек после инцидента, произошедшего сегодня днем в Стоунхендже.

Офицеры прибыли на место происшествия и арестовали двух человек по подозрению в нанесении ущерба древнему монументу. Мы продолжаем расследование и тесно сотрудничаем с Английским наследием".

Инцидент произошел в разгар предвыборной кампании в Великобритании. Избиратели придут на избирательные участки 4 июля.

Действующий премьер-министр Риши Сунак назвал произошедшее "позорным актом вандализма по отношению к одному из старейших и важнейших памятников Великобритании и мира".

"Just Stop Oil должно быть стыдно за своих активистов", - добавил он.

Представитель Just Stop Oil заявил, что, хотя лейбористская партия, которая, как ожидается, победит на выборах в следующем месяце, поклялась не выдавать новых лицензий на бурение нефтяных и газовых скважин, "мы все знаем, что этого недостаточно".

Just Stop Oil сообщила, что решила провести акцию за день до фестиваля летнего солнцестояния, когда толпы людей собираются на историческом месте празднования.

"Мы должны объединиться, чтобы защитить человечество, иначе мы рискуем всем. Именно поэтому Just Stop Oil требует, чтобы наше следующее правительство подписало юридически обязывающий договор о постепенном отказе от ископаемого топлива к 2030 году", - добавил представитель организации. Неспособность взять на себя обязательства по защите наших сообществ будет означать, что сторонники "Just Stop Oil" присоединятся к сопротивлению этим летом, если их собственные правительства не предпримут значимых действий".