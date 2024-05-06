Экоактивисты разбросали оранжевый порошок в Версальском дворце

By Euronews

Активисты движения "Продовольственный ответ" провели очередную акцию протеста. На этот раз в Зеркальной галерее Версальского дворца они разбросали орнажевый порошок.

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Французская полиция задержала двух экоактивистов, которые рассыпали оранжевый порошок в Зеркальной галерее Версальского дворца. Свидетелями инцидента стали десятки посетителей.

Нарушители общественного порядка представляют движение "Продовольственный ответ". Его цель, по словам участников, "гарантировать продовольственную безопасность населения Франции" и "трансформировать сельское хозяйство с учетом изменения климата".

Движение привлекает внимание общественности к проблемам экологии своими противоправными действиями. В Феврале этого года активисты облили супом картину Клода Моне "Весна" в Лионском музее изобразительных искусств.

В конце января мишенью протестующих стала знаменитая картина Леонардо да Винчи "Джоконда" в Лувре.