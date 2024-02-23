В музеях усиливают меры безопасности из-за экоэкстремистов

By Euronews

Парижский музей восковых фигур увеличил почти в два раза расходы на безопасность. Меры приняты на фоне роста числа случаев акций экоэкстремистов.

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Музей Гревен в Париже, где хранится большая коллекция восковых фигур,усилил меры безопасности. Прежде всего руководство музея хочет защитить экспонаты от потенциальных вандалов.

Теперь на входе охрана досматривает содержимое сумок посетителей. Также в здании появились новые камеры видеонаблюдения. Расходы на обеспечение безопасности музея Гревен выросли в два раза и составят порядка миллиона евро в год.

Музей пошел на эти шаги, в том числе на фоне всплеска акций экоактивистов. В конце января парижском Лувре две экоактивистки облили супом картину "Мона Лиза" Леонардо да Винчи. Само знаменитое полотно, защищенное с середины прошлого века пуленепробиваемым стеклом, не пострадало. Акция прекратилась после вмешательства сотрудников музея.