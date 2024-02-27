"Экоцид": преступление и наказание

Европейские компании-загрязнители окружающей среды могут быть оштрафованы на сумму до 5% от их годового оборота, а их сотрудники рискуют лишиться свободы на срок до десяти лет

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Европейский парламент утвердил во вторник пересмотренную директиву под названием «Защита окружающей среды посредством уголовного права». Обновленный список преступлений против природы включает теперь, в частности, незаконную вырубку лесов и торговлю древесиной, истощение водных ресурсов и нанесение «существенного ущерба» экосистеме. Будут криминализированы также нарушения химического законодательства ЕС, такие как чрезмерный сброс загрязняющих веществ в канализацию или почву.

Докладчик по этому вопросу, евродепутат из Нидерландов Антониус Мандерс определяет всё это как "экоцид":

Я думаю, мы должны пресечь подобное поведение предприятий по очистке сточных вод. Они загрязняют окружающую среду или делают людей больными просто, чтобы заработать больше денег, Я считаю, что это преступление. Поэтому хорошо, что мы вводим сейчас в Европе минимальную меру уголовного наказания за это. Можно будет, например, привлечь к ответственности директора такой компании, если она ведёт себя плохо.

Директива предусматривает установление единых санкций за экологические преступления во всем Евросоюзе: компании-нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 5% от их годового оборота, в том числе за пределами ЕС, а их сотрудники рискуют лишиться свободы на срок до десяти лет.

Десять лет за то, что из-за допущенного компанией загрязнения гибнут люди. То есть когда экологическое преступление приводит к смерти. Это на самом деле убийство. Десять лет можно получить за то, что человек поступил так намеренно, просто чтобы делать деньги.

"За" директиву об экологических преступлениях проголосовали 499 евродепутатов, 100 - "против" и 23 воздержались. Она получила поддержку практически всех парламентских фракций. Эта мера должна быть включена во все национальные законодательства в течение двух лет с момента её официального вступления в силу.