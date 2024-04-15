В Берлине прошел фестиваль кошерной еды

By Euronews

Жители Берлина попробовали еврейский фалафель, мясные роллы и традиционный хлеб — хала. Такие мероприятия особенно важны сейчас, заявил глава еврейской общины в Берлине раввин Йегуда Тейхталь.

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Сотни людей посетили фестиваль кошерной еды в Берлине в прошедшее воскресенье.

Мероприятие организовала еврейская община движения Хабад, чтобы привлечь внимание к ситуации в Израиле и позволить жителям Берлина попробовать на вкус еврейскую культуру.

Евреи и христиане выстроились в очередь, чтобы отведать фалафель и мясные роллы, хлеб и вино. А в соседнем зале мужчины, женщины и дети учились замешивать тесто для традиционного еврейского хлеба под названием хала.

היום הפרשת חלה המונית אצל הרב של ברלין @RabbiTeichtal למען החיילים והחיילות שלנו וביטחונה של ישראל 🇮🇱

דווקא היום ודווקא אחרי הלילה ההיסטורי שהיה pic.twitter.com/8e3R4Dayx8 — Antonia Yamin אנטוניה ימין (@antonia_yamin) April 14, 2024

После ночного удара Ирана фестиваль подумывали отменить, но председатель общины раввин Йегуда Тейхталь заявил, что сейчас как никогда важно, чтобы подобные мероприятия проходили.