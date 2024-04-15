В Берлине прошел фестиваль кошерной еды

Жители Берлина попробовали еврейский фалафель, мясные роллы и традиционный хлеб — хала. Такие мероприятия особенно важны сейчас, заявил глава еврейской общины в Берлине раввин Йегуда Тейхталь.
Сотни людей посетили фестиваль кошерной еды в Берлине в прошедшее воскресенье.
Мероприятие организовала еврейская община движения Хабад, чтобы привлечь внимание к ситуации в Израиле и позволить жителям Берлина попробовать на вкус еврейскую культуру.
Евреи и христиане выстроились в очередь, чтобы отведать фалафель и мясные роллы, хлеб и вино. А в соседнем зале мужчины, женщины и дети учились замешивать тесто для традиционного еврейского хлеба под названием хала.
После ночного удара Ирана фестиваль подумывали отменить, но председатель общины раввин Йегуда Тейхталь заявил, что сейчас как никогда важно, чтобы подобные мероприятия проходили.