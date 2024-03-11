Москва "фальсифицирует" результаты голосования в оккупированных украинских регионах - ISW

Эксперты ISW считают, что Кремль и оккупационные чиновники, поставленные Москвой, на выборах президента РФ намерены фальсифицировать голоса в поддержку Владимира Путина и сфабриковать "большую явку", чтобы попытаться узаконить оккупацию Украины Россией в глазах международного сообщества

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10 марта оккупационные власти, поставленные Москвой, открыли досрочное голосование на временно оккупированных территориях Украины на выборах президента России, которое продлится до 14 марта.

Кремлевское агентство ТАСС сообщило 10 марта о начале досрочного голосования в оккупированной Донецкой области, отметив при этом, что в районах, приближенных к линии фронта, оно идет с 25 февраля.

Глава военной администрации Луганской области Артем Лысогор заявил, что 2600 сотрудников избирательных комиссий так называемой "Луганской народной республики" проводят агитацию "от двери к двери" в течение последних 20 дней.

По данным МВД России, на временно оккупированных территориях Украины проживает около 2,8 миллионов человек, которые теперь имеют российские паспорта. Россия обуславливает получением российских паспортов доступ к услугам в этих регионах, включая социальные услуги и здравоохранение.

Те, кто откажется, с 1 июля 2024 года будут считаться иностранными гражданами или лицами без гражданства. Существует реальная возможность того, что после этой даты люди будут депортированы или подвергнуты задержанию, если у них не будет российских паспортов, в рамках того, что министерство обороны Великобритании называет "безжалостной политикой русификации".

"Институт изучения войны" (ISW) продолжает считать, что Кремль и поставленные Россией оккупационные чиновники намерены фальсифицировать результаты голосования в поддержку президента России Владимира Путина и сфабриковать "большую явку" избирателей в попытке узаконить оккупацию Украины Россией в глазах международного сообщества.