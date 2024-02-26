"Берлинале" на защите демократии

By Euronews

Кинофестиваль "Берлинале-2024" стал отражением современной жизни и площадкой для обсуждения злободневных тем

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В этом году кинофестиваль "Берлинале" был отмечен несколькими акциями протеста. Мишенью манифестантов стала, в частности, ультраправая партия "Альтернатива для Германии".

Осудили на форуме и политику Тегерана - многие поддержали иранских режиссеров Бехташа Санаиха и Марьям Могаддам, которым запретили покидать их страну.

А немецкие таксисты выступили против одного из спонсоров фестиваля - компании Uber, обвинив ее в недобросовестной конкуренции.

Однако нынешний фестиваль запомнился не только протестами. На "Берлинале" приехали такие звезды, как Мартин Скорсезе, Шэрон Стоун, Мэтт Дэймон, Киллиан Мерфи и Адам Сэндлер.

Карло Чатриан, содиректор "Берлинале": "Надеюсь, люди сохранят воспоминания об этом событии. О Скорсезе, Спилберге или даже о небольших фильмах, которые они видели. Это не я, это не мое наследие, это история "Берлинале".

Мариэтт Риссенбек, содиректор "Берлинале": "Фестиваль - это зеркало того, что происходит в мире и вокруг нас. Сейчас много тем, которые очень политизированы".

В этом году главный приз фестиваля "Золотой медведь" достался документальному фильму "Дагомея".

А "Серебряными медведями" были отмечены, в частности, Нельсон Карло де Лос Сантос Ариас - за лучшую режиссуру, Себастиан Стэн - за лучшую актерскую игру и Эмили Уотсон - за лучшую роль второго плана.

Берлинский кинофестиваль считается одним из трех самых престижных в Европе. Примечательно, что документальный фильм победил на "Берлинале" второй год подряд.