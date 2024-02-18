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На Лазурном берегу начался Фестиваль лимонов

Скульптура пловца на Фестивале лимонов
Скульптура пловца на Фестивале лимонов Авторское право Daniel Cole/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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В городе Ментона на французском Лазурном берегу открылся традиционный, 90-й по счету Фестиваль лимонов, посвященный в этом году Олимпийским играм в Париже.

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В городе Ментона на французском Лазурном берегу открылся традиционный, 90-й по счету Фестиваль лимонов, посвященный в этом году Олимпийским играм в Париже. 

Около 140 тонн цитрусовых будет использовано для создания всевозможных скульптур и исторических сцен. Организаторы ожидают в этом году до 200 000 посетителей. Фестиваль продлится до третьего марта.

По культивируемой в городе легенде, первые лимоны здесь посадила сама Ева, которой прекрасное побережье напомнило покинутый рай. 

Ментона когда-то была ведущим регионом по выращиванию лимонов в Европе и поставляла продукцию не только кулинарам, но и парфюмерам. Но сейчас в городе осталось всего 15 хозяйств, которые производят в год лишь 100-120 тонн лимонов. Этого количества не хватит даже для проведения собственно Фестиваля.

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