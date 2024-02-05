Netflix опубликовал первые кадры фильма "Сенсация" о "катастрофическом" интервью принца Эндрю

История пиар-провала: фильм о скандальном интервью герцога Йоркского о его причастности к преступлениям Джеффри Эпштейна готовится к выходу на платформе Netflix.

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Фильм "Сенсация" (Scoop), основанный на книге бывшего редактора программы Newsnight Сэм (Саманты) МакАлистер "Сенсации: за кулисами самых шокирующих интервью BBC", выходит этой весной на платформе Netflix.

Cтриминговый сервис поделился первыми кадрами картины, которая обещает стать одной из самых обсуждаемых в этом сезоне.

В сюжете скандальное интервью принца Эндрю, которое он дал в 2019 году журналистке Эмили Мэйтлис. В нём сын Елизаветы Второй рассказал, среди прочего, о дружбе с осуждённым за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном и связях с Гислен Максвелл, подругой покончившего с собой финансиста, которая сейчас отбывает срок за пособничество в секс-торговле несовершеннолетними.

После выхода передачи в эфир эксперты назвали интервью "катастрофой", ускорившей падение опального члена королевской семьи. Обозреватели отметили отсутствие какого бы то ни было раскаяния со стороны принца Эндрю.

Звезда "Полового воспитания" Джиллиан Андерсон в роли Эмили Мейтлис. Netflix

В интервью принц Эндрю категорически отрицал факт секса с 17-летней Вирджинией Джуффре, заявив, что её версия событий была ошибочны. По его словам, он "физически не мог потеть" в ночном клубе, как это описывала Джуффре, из-за "слишком сильного выброса адреналина" во время Фолклендской войны.

Он также утверждал, что в тот день был с дочкой на вечеринке в ресторане Pizza Express.

Интервью стало позорным эпизодом для британской монархии, хотя принц Эндрю изначально заявлял, что всё прошло "хорошо".

Впоследствии он заключил внесудебное соглашение с Джуффре, чтобы прекратить гражданское дело, возбужденное против него в США. Сообщалось, что сумма компенсации достигла 12 миллионов фунтов стерлингов.

Кадр из фильма "Сенсация". Netflix

Фильм "Сенсация" – это не только о закулисных подробностях скандального телеинтервью. Это история о "власти, привилегиях, различных точках зрения и о том, как мы судим о том, что является правдой".

В синопсисе говорится, что картина показывает "тернистый путь женщин, которые прорвались через букингемский истеблишмент, чтобы получить сенсацию десятилетия".

Сценарий написал Питер Моффат ("Шёлк", "Ваша честь"), режиссером выступил ветеран сериала "Корона" Филип Мартин.

Герцога Йоркского в фильме сыграет Руфус Сьюэлл, а роль интервьюера BBC досталась Джиллиан Андерсон.

Воплощение на экране одного из болезненных эпизодов истории королевской семьи – это ещё и битва двух стриминговых гигантов.

Amazon Prime Video также готовит трёхсерийный сериал, основанный на мемуарах Эмили Мэйтлис.