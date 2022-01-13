Принц Эндрю лишён королевских привилегий и воинских званий

Принц Эндрю лишен всех королевских привилегий и воинских званий.

Теперь сын королевы Елизаветы Второй может предстать перед правосудием в США как частное лицо.

Ранее правозащитница Вирджиния Джуффре подала иск в федеральный суд Манхэттена, обвинив принца Эндрю в изнасиловании, когда ей было 17 лет.

Герцог Йоркский все обвинения отвергает. Но из-за скандала отказался от исполнения официальных королевских обязанностей