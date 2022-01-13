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Великобритания

Принц Эндрю лишён королевских привилегий и воинских званий

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 Ольга Кепински
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Принц Эндрю (и принц Гарри) на похоронах принца Филиппа
Принц Эндрю (и принц Гарри) на похоронах принца Филиппа   -   Авторское право  Victoria Jones/Victoria Jones

Принц Эндрю лишен всех королевских привилегий и воинских званий.

Теперь сын королевы Елизаветы Второй может предстать перед правосудием в США как частное лицо.

Ранее правозащитница Вирджиния Джуффре подала иск в федеральный суд Манхэттена, обвинив принца Эндрю в изнасиловании, когда ей было 17 лет.

Герцог Йоркский все обвинения отвергает. Но из-за скандала отказался от исполнения официальных королевских обязанностей