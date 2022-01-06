Адвокаты Гилейн Максвелл требуют нового суда

Адвокаты Гилейн Максвелл, которую признали виновной в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, требуют нового судебного процесса после того, как один из членов суда присяжных заявил прессе, в частности газете The Independent и агентству Reuters, что ему удалось убедить других заседателей в искренности свидетельских показаний, поделившись собственным опытом перенесённого сексуального насилия.

Журналистке The Independent первой удалось взять интервью у члена суда присяжных над Гилейн Максвелл

Защита считает, что наличие подобных травм несовместимо со справедливым и беспристрастным судом. К тому же о случаях сексуального насилия спрашивается в анкете, которую заполняют все потенциальные присяжные заседатели.