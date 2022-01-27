Принц Эндрю требует суда присяжных

Британский принц Эндрю готов к рассмотрению судом присяжных в США поданного против него иска об изнасиловании. Об этом заявили его адвокаты после того, как предпринимавшиеся в последние месяцы попытки решить вопрос внесудебным путём не дали результата. Обвинение в адрес принца Эндрю выдвинула американка Вирджиния Джуфре, которая утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, принц вступал с ней в интимную связь против её воли. Принц Эндрю обвинения отрицает.