Япония: лауреат престижной литературной премии призналась, что ей помогал ChatGPT

Риэ Кудан, 17-й лауреат самой престижной литературной награды Японии, премии Акутагавы, призналась, что использовала ChatGPT для написания своего романа. Заслуженный победитель?

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Риэ Кудан, лауреат самой престижной литературной премии Японии, рассказала, что часть ее новой книги написана уникальным "автором-призраком": ChatGPT.

33-летняя писательница, чей последний роман "Токийская башня сочувствия" привел в восторг жюри Акутагава, которое сочло его "настолько совершенным, что трудно найти в нем недостатки", рассказала на церемонии вручения премии, что при написании этой книги она "использовала весь потенциал искусственного интеллекта".

Она пояснила, что "около 5 % книги составляют предложения, сгенерированные искусственным интеллектом", цитируемые слово в слово.

Автор призналась, что частые разговоры с ИИ позволили ей поделиться своими самыми сокровенными мыслями, о которых она "не может говорить ни с кем другим", а затем добавила, что ответы ChatGPT иногда вдохновляют на диалоги в романе.

Действие романа Кудан происходит в воображаемом недалеком будущем, где ИИ стал неотъемлемой частью повседневной жизни. В нем рассказывается о женщине-архитекторе, которая строит башню в токийском парке, предназначенную для перевоспитания преступников, и ее дискомфорте от терпимости общества к нарушителям закона.

Кудан считает, что генеративный искусственный интеллект помог ей раскрыть ее творческий потенциал, и хочет поддерживать "хорошие отношения" с ИИ.

Однако не все с восторгом восприняли эту новость и такой способ раскрытия творческого потенциала: многие назвали эту практику сомнительной с моральной точки зрения и задались вопросом, заслужила ли на самом деле Кудан престижную японскую премию.

"Она написала книгу, умело используя искусственный интеллект... Это талант? Не знаю", - написал один из пользователей в сети X.

Организация, присуждающая премию Акутагавы, пока никак не прокомментировала заявления победителя.

ИИ-инструмент ChatGPT был запущен в 2022 году и способен писать тексты по запросу за считанные секунды. Это вызывает беспокойство в различных сферах, многие деятели культуры осуждают его как смерть "настоящего искусства" и называют "гротескной насмешкой над тем, что значит быть человеком".

Недавно британский писатель Салман Рушди заявил, что короткий текст, созданный искусственным интеллектом в его собственном стиле, является "чистым мусором".

Это мнение разделили Джон Гришэм и автор "Игры престолов" Джордж Р.Р. Мартин, которые были в числе нескольких писателей, подавших в 2023 году коллективный иск против создателя ChatGPT компании OpenAI в связи с предполагаемым нарушением авторских прав.

Также в прошлом году один фотограф отказался от приза Sony World Photography Awards, признавшись, что его работа, занявшая призовое место, на самом деле была цифровым изображением, сделанным с помощью программы искусственного интеллекта DALL-E 2.