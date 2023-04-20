Работа, созданная искусственным интеллектом, победила на престижном фотоконкурсе

Euronews

Участие в конкурсе Sony World Photography Awards Всемирной организации фотографии вызвало новые споры вокруг темы искусства, создаваемого искусственным интеллектом.

Немецкий фотограф Борис Элдагсен представил на конкурс свою работу "Pseudomnesia: The Electrician" и победил в категории "Креатив".

Однако победившее изображение на самом деле было сгенерировано искусственным интеллектом с использованием DALL-E 2. Элдагсен хотел отстоять свою точку зрения и решил отказаться от приза, потому что его изображение не было настоящей фотографией.

Он заявил, что хотел проверить, "готовы ли конкурсы к изображениям ИИ. Это не так".

"Участвуя в открытых конкурсах, я хочу ускорить процесс, чтобы организаторы премии осознали эту разницу и создали отдельные конкурсы для изображений, сгенерированных ИИ", - сказал Элдагсен.

"ИИ-изображения и фотография не должны конкурировать друг с другом в рамках подобной премии. Это разные сущности. ИИ - это не фотография, - написал Элдагсен на своем сайте. - Поэтому я не буду принимать эту награду. Своим отказом от награды я надеюсь ускорить эту дискуссию".

На его фотографии "Электрик" изображены две женщины в зернистых тонах сепии, что придает ей стиль 1940-х годов. Работа была создана в сотрудничестве с искусственным интеллектом, используемым Элдагсеном, который на своем сайте называет себя "фотомедийным художником".

Борис Элдагсен и его работа Photo Edition Berlin - Boris Eldagsen

Работа "Электрик" входит в серию работ Элдагсена под названием "псевдомнезия", что в переводе с латинского означает "фальшивая память". Изображения представляют собой "фальшивые воспоминания о прошлом, которого никогда не существовало, которое никто не фотографировал", созданные путем пропускания их через генераторы изображений искусственного интеллекта от 20 до 40 раз, рассказывает Элдагсен на своем сайте.

"Я занимаюсь фотографией с 1989 года, а фотомедиа-художником работаю с 2000 года. После двух десятилетий занятий фотографией мой творческий фокус сместился на изучение творческих возможностей генераторов искусственного интеллекта, - продолжает Элдагсен. - Работы, выбранные SWPA, являются результатом сложного взаимодействия оперативной инженерии, инпайнтинга и аутпайнтинга, которые опираются на мои богатые знания в области фотографии. Для меня работа с генераторами изображений с искусственным интеллектом - это совместное творчество, в котором я являюсь режиссером. Это не просто нажал кнопку - и это сделано".

Это происходит в то время, когда сайты, генерирующие изображения с помощью искусственного интеллекта, такие как DALL-E, Midjourney и Stable Diffusion, переживают бум популярности. Пользователи могут попросить сайты создать произведения искусства в стиле определенного художника или изображения событий, которые никогда не происходили, что приводит к созданию поддельных изображений или редактированию существующих изображений.

Победа Эльдагсена вызвала споры: фотографы критиковали тот факт, что изображение, созданное без какой-либо камеры, смогло получить главный приз в области фотографии, опередив настоящих фотографов.

Всемирная организация фотографии пока хранит молчание по этому вопросу.

Выставка победителей и номинантов Sony World Photography Awards этого года проходит в Сомерсет Хаус в Лондоне до 1 мая 2023 года.