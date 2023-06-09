Писатель Салман Рушди дал первое телеинтервью после нападения

Лауреат Букеровской премии Салман Рушди дал первое телевизионное интервью после нападения.

Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди продолжает заниматься литературным творчеством, несмотря на нападение, совершенное на него в прошлом году в Нью-Йорке. В результате атаки он ослеп на один глаз, а его рука потеряла подвижность.

В начале июня Салман Рушди дал первое после нападение телевизионное интервью, в котором заявил о своей стойкости как писателя и рассказал о своем предстоящем романе "Город победы".

Роман, написанный всего за месяц до инцидента в Нью-Йорке, который едва не привел к летальному исходу, исследует драматический подъем и падение средневековой империи на юге Индии, исследует опасность власти и неуемные амбиции человечества.

Салман Рушди в 2005 году Liz Hafalia/AP

Сила слова

Одной из ключевых тем, обсуждавшихся во время интервью португальскому телеканалу RTP, была сила слова и влияние, оказываемое писателями. Салман Рушди красноречиво передал эти чувства заключительной фразой своего романа: "Слова — победители".

Размышляя об истории, автор отметил, что хотя такие могущественные личности, как короли, генералы и миллиардеры, доминируют в анналах времени, именно истории, написанные о них, действительно сохраняются.

Рушди подчеркнул: "Я пытался сказать, что история пишется о могущественных людях, королях, генералах, миллиардерах и так далее. Но когда они все мертвы и уходят, остаются только истории, рассказанные о них. Это то, что выживает. У писателей нет армий и миллиардов — за исключением Джоан Роулинг — у них есть эта сила, которая определяет эпоху".

Писатель отметил, что "Война и мир" Льва Толстого стала олицетворением вторжения Наполеона в Россию, а произведения Марселя Пруста — зеркалом эпохи изящных искусств в Париже.

"Это своего рода другой удивительный факт: писатели, которые имеют очень мало власти при жизни, имеют эту власть в загробной жизни", — сказал Салман Рушди.

Последний роман Рушди "Город победы" знаменует его литературное возвращение в Индию. Писатель вырос в Мумбаи, городе, который является географическими и культурными воротами между севером и югом страны.

Семья автора — из Северной Индии, но когда ему было около 20 лет, автор отправился в путешествие по Южной Индии, открыв для себя внушающие благоговение руины Виджаянагарской империи в месте, которое сегодня известно как Хампи.

Пораженный красотой и историческим значением этого места, Рушди почувствовал потребность в дальнейшем изучении его истории, что в конечном итоге привело к созданию "Города Победы".

Книга, выход которой запланирован на ноябрь этого года, до сих пор описывалась как "рассказ эпического масштаба".

Другой важной темой интервью стало прощение. Салмон Рушди сказал, что когда человек прощает кого-то, кто был жесток, это часто обезоруживает обидчика, и он не знает, как реагировать.