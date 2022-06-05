Луиджи Ди Майо: "Италия не проводит антироссийскую кампанию"

Москва заявляет, что в Италии развернута антироссийская кампания. Посольство России в Риме на официальной странице в Facebook обнародовало фрагменты доклада МИД РФ, в котором говорится "о нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах".

Утверждается, что российские дипломатические представительства в Италии регулярно получают от соотечественников сообщения о поступающих в их адрес угрозах и об отказах в обслуживании россиян со стороны отдельных итальянских банков. В тексте также отмечается обеспокоенность проживающих на Апеннинах россиян ограничением доступа к российским СМИ в Италии, что, как считает Москва, оборачивается (цитата) "отсутствием объективной информации о проводимой Россией политике и действиях в рамках специальной военной операции".

Италия поспешила ответить на данные заявления.

По словам главы МИД Луиджи Ди Майо в республике "никто не проводит антироссийскую кампанию". "Хватит этой мистификации реальности и провокаций", - сказал он, добавив, что "Италия уважает и всегда будет уважать народ России, который не имеет ничего общего с безумным выбором Путина". "Путину лучше сесть за стол переговоров и положить конец этой войне", - заявил Ди Майо.