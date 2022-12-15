"Зэк" и "баланда": языковые споры Навального с ИК-6

Алексей Навальный против ИК-6: Ковровский суд во Владимирской области рассматривал иск политика о нарушении адвокатской тайны.

В колонии мотивируют цензуру тем, что на основе переписки оппозиционера публикуются посты в соцсетях, якобы "дискредитирующие органы власти".

Навальный также пожаловался на то, что руководство тюрьмы угрожает ему наказанием за использование "слов и выражений, принятых в криминальной среде" на основе некоего запретного списка арго.

"Сборник разработан ещё в МВД СССР в 1983 году и до сих пор не отменён", – заявил представитель ИК-6 (цитата по онлайн-трансляции издания "Медиазона").

Получается, что я должен соблюдать какие-то правила, для меня секретные, утверждённые в СССР в 1983 году. Это абсурд! Это как минимум странно. Я бы попросил у суда затребовать у колонии доказательства того, что у этого документа есть гриф ДСП*. Алексей Навальный Политик

Рассмотрение иска о "запрещённых" жаргонизмах перенесено на 23 декабря.

*для служебного пользования.