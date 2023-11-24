Рэпера P.Diddy во второй раз за месяц обвинили в изнасиловании

Ещё одна женщина подала иск в суд против Шона Комбса (Пи Дидди). Она утверждает, что в 1991 году рэпер накачал её наркотиками и подверг сексуальному насилию.

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Шон Комбс, известный под псевдонимом Пи Дидди или Пафф Дэдди, обвиняется в сексуальном насилии.

Это уже второй подобный иск, поданный против знаменитого американского рэпера в этом месяце.

В первом бывшая девушка Комбса - RnB-исполнительница Кэсси, она же Кассандра Вентура - утверждала, что тот подвергал её моральному, физическому, сексуальному насилию в течение всего периода их отношений.

Рэпер отрицал обвинения. И через сутки после подачи иск был отозван. Как стало известно, он был урегулирован_"по взаимному согласию сторон"._

На этот раз истицей выступила Джой Дикерсон-Нил. Она обвиняет Комбса в том, что он накачал её наркотиками и изнасиловал. События, которые, по её словам, имели место быть, относятся к 1991 году, когда та ещё была студенткой. В иске также утверждается, что Комбс снял свои утехи на видео и показывал другим людям.

По версии истицы, девушка "неохотно согласилась" поужинать с Комбсом в ресторане в Гарлеме, и он "настоял" на том, чтобы она составила ему компанию после ужина. Во время трапезы рэпер якобы подмешал наркотики (в её еду или напитки - не уточняется), и вскоре она оказалась в "состоянии, когда не могла самостоятельно стоять или ходить". После чего он "совершил над ней сексуальное насилие".

В заявлении Дикерсон-Нил также говорится, что после этого случая её жизнь "пошла под откос", она была госпитализирована в связи с тяжёлой депрессией и мыслями о самоубийстве.

Истица требует от Комбса возмещения ущерба, в том числе "вреда, причинённого ей в результате сексуальных домогательств, насилия и распространения порнографических материалов с её участием".

Представитель Комбса в своём заявлении для TMZ опроверг эти утверждения: "Этот иск является примером того, как хорошо продуманный закон может быть перевёрнут с ног на голову. История г-жи Дикерсон 32-летней давности выдумана и не заслуживает доверия. Г-н Комбс никогда не нападал на неё. Это просто вымогательство и ничего больше".