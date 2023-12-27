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"Не будем отменять Депардье". Десятки звёзд встали на защиту опального актёра

Депардье на 4-м кинофестивале в Эль-Гуне на Красном море, Египет, 24 октября 2020 года.
Депардье на 4-м кинофестивале в Эль-Гуне на Красном море, Египет, 24 октября 2020 года. Авторское право AMMAR ABD RABBO / EL GOUNA FILM FESTIVAL / AFP
By Alexander Kazakevich
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Более 50 актёров и других видных деятелей культуры осудили "линчевание" в медийном пространстве Жерара Депардье. Звезда кино обвиняется в изнасиловании и других сексуальных преступлениях.

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Пьер Ришар, Кароль Буке, Карла Бруни и ещё более 50 представителей французского шоу-бизнеса выступили против того, что они называют "самосуд" над опальным Жераром Депарьде.

Друзья актёра, которого обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах, подписали открытое письмо "Не будем отменять Депардье" в правой газете "Фигаро". 

В коллективном тексте они призвали дождаться решения фемиды и сравнили атаки на Депардье с "нападками на искусство".

Публикация появилась через несколько дней после того, как Эммануэль Макрон заявил, что "Франция должна гордиться Депардье", напомнив о презумпции невиновности.

Глава государства также вступил в конфликт со своим министром культуры, которая намеревалась лишить актёра ордена Почётного легиона из-за обвинений в изнасиловании и сексуальных домогательствах. 

Рождественская колонка деятелей культуры вызвала возмущение представителей феминистских организаций и левой интеллигенции. 

Скандал вокруг Депардье дополнился новым эпизодом: в начале декабря в эфир вышел отрывок из репортажа, где Депардье отпускает нецензурные и сексуализированные комментарии в адрес девочки лет 10-12.

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